過年9天連假出遊花東 下載1圖可以避免踩雷塞車

下周起展開9天春節連假，花東縱谷國家風景區管理處彙整各機關疏運資訊，提供「2025年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁供民眾下載。縱管處說，花蓮富里鄉農會「2025花蓮富里稻草藝術季」及台東關山米國學校「神喵報稻」彩繪稻田，都是出遊好選擇。

台東景點部分，縱管處推薦武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站、山里福音教堂及利吉資訊站等景點。此外，遊客若想在花東欣賞燈會，花蓮縣府1月17日至2月16日在花蓮市日出大道舉辦「2025花蓮太平洋燈會」，台東縣府在鐵花新聚落推出鐵花燈之祭，展期至2月16日止。

1月31日前，只要任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣PAY」等3家電子支付，並於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿200元、住宿滿400元、特約店家消費滿100元，可參加「泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂」活動，有機會抽中iPhone手機及溫泉旅宿住宿券等好禮。