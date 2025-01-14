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五月天公益演唱會周末花蓮登場 周邊交通管制一次看

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
樂團五月天公益演唱會本周六、日在花蓮登場，縣府協調客運業者加開301路線公車，免費巡迴接駁，從花蓮轉運站至渡假酒店。本報資料照片
樂團五月天公益演唱會本周六、日在花蓮登場，縣府協調客運業者加開301路線公車，免費巡迴接駁，從花蓮轉運站至渡假酒店。本報資料照片

樂團五月天公益演唱會本周六、日在花蓮登場，縣府預估有4萬名粉絲湧入演唱會場，為避免交通大打結，將推出活動周邊交通管制措施封街，市區加開免費接駁車服務，從車站前轉運站到酒店前，民眾可先逛街再徒步至會場，警方一天也派85名警力維持交通秩序。

「Just Love It！一路向東」公益演唱會，將於1月18日、19日在花蓮登場。主辦單位相信音樂安排這兩天下午2時起在玉里國小永昌分校運動場開唱，18日下午5時40分、19日下午4時50分起，在花蓮市東大門廣場舉行演唱會。

縣府公告18日、19日兩天演唱會周邊交通管制措施，在花蓮市東大門廣場周邊，管制時間為中午12時至晚間10時30分，並分兩階段管制。第一階段管制範圍包括中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）等。

演唱會結束後散場時若有需要，將進行第二階段管制，範圍將擴大至博愛街、光復街等區域，確保活動期間人車分流及行人安全。

另中山路（重慶路至北濱街）因演唱會相關設備搭建，將於16日上午8時至1月20日上午8時管制，縣府提醒居民及駕駛提前規畫路線，避開交通管制區域，以免造成不便。

玉里站演唱會的交通管制時間為上午9時至晚上8時，第一階段管制範圍包括玉里鎮莊敬路（中華路至興國路二段）、民國路二段（建國五街至文昌街）、仁愛路二段（仁愛路二段237巷至莊敬路）等主要道路；若人潮過多，第二階段管制將擴大至博愛路、中華路等主要路段，減少交通擁塞。

同時，縣府協調客運業者加開301路線公車，免費巡迴接駁，演唱會兩天下午3時起，從花蓮轉運站至潔西艾美渡假酒店，中途不停靠公車站牌，幫助樂迷與民眾順利到達現場。

從酒店步行至東大門廣場僅需15分鐘，沿途經過金三角商圈，遊客可順道品嚐當地小吃或選購伴手禮，抵達會場後，更可至旁邊的東大門夜市購買餐點。

縣府表示，活動會場周邊將有交通管制，呼籲民眾多加利用公車、接駁車等大眾運輸工具或步行進入會場；也推出活動交通管制網站（https://hlroute.tw/），請民眾多加利用。

樂團五月天公益演唱會本周六、日在花蓮登場，東大門廣場周邊管制時間為中午12時至晚間10時30分，範圍包括中山路、重慶路、軒轅路等。圖／花蓮縣政府提供
樂團五月天公益演唱會本周六、日在花蓮登場，東大門廣場周邊管制時間為中午12時至晚間10時30分，範圍包括中山路、重慶路、軒轅路等。圖／花蓮縣政府提供

五月天 交通管制 演唱會 花蓮

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