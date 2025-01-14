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中山區24里長挺四接？謝國樑：別動員、自由表達才是真民意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台電安排明天協和電廠所在的基隆市中山區「24位里長站出來記者會」。圖／讀者提供
台電安排明天協和電廠所在的基隆市中山區「24位里長站出來記者會」。圖／讀者提供

對於台電安排明天協和電廠所在的基隆市中山區「24位里長站出來記者會」，環團質疑里長被迫選邊站，不是真正民意。基隆市長謝國樑今天對此表示，希望大家不要刻意去動員，讓民眾和地方民代自由表達心聲，這才是真正的「民意」。

針對明天要在台北召開的中山區24名里長站出來挺四接記者會，謝國樑今天對此回應說，對於里長要出席記者會，他請大家尊重里長自由表態，希望大家不要刻意去動員，讓民眾和地方民代自由表達心聲，這才是真正的民意。

協和電廠所在的中山區有24位里長，過去反對、贊成改建四接的聲音都有，不過昨天反對的一方多已噤聲，沒有里長願公開表達反對的聲音，一名不願具名的里長說，「天然氣不像以前燃重油會汙染，沒有理由不支持，安不安全就不是里長有辦法管的」。

台電協和電廠在四接環評前，明天要開「24位里長站出來記者會」，台電在幕後安排，毫不避諱，明天台電派專車上午8時在協和電廠前集合，再載里長一起出發。

台電在給里長的通知單，設定里長要喊的口號，「支持協和油改氣，還給在地好空氣」、「有電才有好生活，環評一定要通過」。守護外木山行動小組召集人王醒之質疑，台電用這種錯誤、不完整的資訊，誤導里長們支持四接，形同「綁架」。

今天有里長接獲詢問電話表示，明天記者會會對外說明挺四接的原因，今天不方便先說。多位里長證實，有收到台電通知，明天上午8時協和集合，台電派車一起去台北開記者會。

基隆市長謝國樑今天表示，希望大家不要刻意去動員，讓民眾和地方民代自由表達心聲，這才是真正的「民意」。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，希望大家不要刻意去動員，讓民眾和地方民代自由表達心聲，這才是真正的「民意」。記者游明煌／攝影

台電 電廠

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