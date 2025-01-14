謝國樑證實基隆爭取輝達落腳 西碼頭4公頃地大比南港好

最近全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，很多縣市都搶破頭，都希望輝達能夠「花落我家」。外傳基隆也有意爭取，基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地，不管要建相關廠房、用電供應、整體環境等因素，也是一個可以考慮的地方。

謝國樑說，他認為，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地，不管要建相關廠房、用電供應、整體環境等因素，也是一個可以考慮的地方。如果耀達要考慮南港，可以理解是交通便利性的優勢，但如果南港無法提供這麼大塊的土地的話，基隆的西四到西六號碼頭4公頃土地是很適合的。

謝國樑表示，市府和港務公司一定會提出最優厚的條件，爭取輝達進駐基隆，市府也有自己努力在爭取，只是比較沒有對外說。