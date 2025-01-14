快訊

洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 民眾目擊「驚悚瞬間」

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

謝國樑證實基隆爭取輝達落腳 西碼頭4公頃地大比南港好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地很適合。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地很適合。記者游明煌／攝影

最近全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，很多縣市都搶破頭，都希望輝達能夠「花落我家」。外傳基隆也有意爭取，基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地，不管要建相關廠房、用電供應、整體環境等因素，也是一個可以考慮的地方。

謝國樑說，他認為，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地，不管要建相關廠房、用電供應、整體環境等因素，也是一個可以考慮的地方。如果耀達要考慮南港，可以理解是交通便利性的優勢，但如果南港無法提供這麼大塊的土地的話，基隆的西四到西六號碼頭4公頃土地是很適合的。

謝國樑表示，市府和港務公司一定會提出最優厚的條件，爭取輝達進駐基隆，市府也有自己努力在爭取，只是比較沒有對外說。

謝國樑指出，近來他也有跟AI大廠討論有關AI產業的布局，「基隆未來在AI產業不會缺席，基隆也要發展自己的科技產業，時候到了。」他過去在麻省理工學院碩士念科技管理學，他對科技業產業的變遷有他自己的看法。AI產業適合在基隆發展，他未來會繼續推動基隆的AI產業，持續和相關大廠聯繫。

基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地很適合。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地很適合。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地很適合。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天證實基隆也努力爭取中，基隆港西岸西四到西六號碼頭，有4公頃的土地很適合。記者游明煌／攝影

基隆港 碼頭 謝國樑

延伸閱讀

四接環評謝國樑確定不參加 盧秀燕模式副市長出席

冷眼集／能源政策非勝負之爭 釐清爭議才是良策

循盧秀燕模式 謝國樑不參加環評初審

「營造地方不反對氛圍」 環團人士 質疑經濟部下指導棋

相關新聞

謝國樑證實基隆爭取輝達落腳 西碼頭4公頃地大比南港好

最近全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，很多縣市都搶破頭，都希望輝達能夠「花落我家」。外傳基隆也有意爭...

同時錄取台大、清大 基中清寒生逆境苦讀 獲頒獎學金

國立基隆高中學生王辰瀚分別通過台大、清大希望入學與特殊選才，他家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書，逆境苦讀精神感人，...

噴漆怪客出沒蘭嶼 多處景點竟被冠名「中囯台灣省」

台東蘭嶼傳出多處景區遭人以白色噴漆書寫「中囯台灣省」五個字，曝光後鄉民群情激動，質疑「共諜潛入蘭嶼」，更有人二度加工，刻...

聰明挑選年節食品 宜蘭衛生局提「三不原則」別買太鮮豔

快到農曆春節，宜蘭縣衛生局前往各賣場、餐飲業及製造業進行食品抽驗，包括蔬果農產品、禽畜水產品、米麵豆製品、糕粿糬類製品及...

台東環境清潔周今天開始 縣府推「你購禮盒我來打折」

迎接農曆春節到來，台東縣「環境清潔周」今天起至20日結束，呼籲民眾清掃家園及防治登革熱。另考量送禮需求，縣府結合庇護工場...

花蓮燈會主題「百花齊放」 百朵巨型花朵夜間點亮超吸睛

花蓮「太平洋燈會」將於17日起在市區日出大道亮相，今年的燈會主題為「百花齊放」，象徵花蓮經歷403地震後重生。現場有10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。