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同時錄取台大、清大 基中清寒生逆境苦讀 獲頒獎學金

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆高中清寒生王辰瀚（左五）奮發故事感動人心，市長謝國樑（左四）昨接見，多個基金會捐助獎學金40萬元。記者游明煌／攝影
基隆高中清寒生王辰瀚（左五）奮發故事感動人心，市長謝國樑（左四）昨接見，多個基金會捐助獎學金40萬元。記者游明煌／攝影

國立基隆高中學生王辰瀚分別通過台大、清大希望入學與特殊選才，他家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書，逆境苦讀精神感人，本報獨家報導後引回響，市長謝國樑昨天一見面就獻上溫暖擁抱。3個基金會捐助40萬獎學金，王辰瀚說，非常感恩，他想證明弱勢生只要努力也可以翻身。

謝國樑昨與財團法人邱創煥文教基金會董事陳庚金、謝清雲教育基金會代表李伯元、慶恩教育基金會經理黃美玉，頒發首波獎學金40萬給王辰瀚，未來再定期協助大學所需。基中校長鍾定先陪同，回贈王辰瀚寫下的感恩卡片。

王辰瀚從小沒有父親，由爺爺奶奶扶養長大，一路努力向學，他說，會好好運用獎學金繼續努力。謝國樑說，辰瀚奮發向上的精神很勵志，期許他持續發光發熱，未來有機會可以回基隆及母校鼓舞學弟妹們。

基隆 謝國樑

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