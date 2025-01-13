噴漆怪客出沒蘭嶼 多處景點竟被冠名「中囯台灣省」

台東蘭嶼傳出多處景區遭人以白色噴漆書寫「中囯台灣省」五個字，曝光後鄉民群情激動，質疑「共諜潛入蘭嶼」，更有人二度加工，刻意噴上「，」及「的」，讓語意翻轉成「中囯，台灣省的」。警方表示，獲報後已使用紙板遮蔽文字，將調閱監視器，進一步追查噴漆數量與噴漆者身分。

蘭嶼雙獅岩、軍艦岩等偏遠景點告示牌及擋土牆出現簡體字，有人以白色噴漆寫上「中囯台灣省」五字。惡搞文字曝光後，鄉民不滿遭矮化，懷疑是大陸旅客所為，希望近日曾接待陸客，或者商店出售白色噴漆的人可以通報派出所追查噴漆者。

鄉民說，此事曝光後，有人嚥不下這口氣，今天前往噴漆處二度加工，使用不同顏色噴漆加上「，」及「的」，原本字面語意指台灣是中國的一部分，被加工之後，語意翻轉成中國是台灣的一部分，藉此表達不滿。