噴漆怪客出沒蘭嶼 多處景點竟被冠名「中囯台灣省」
台東蘭嶼傳出多處景區遭人以白色噴漆書寫「中囯台灣省」五個字，曝光後鄉民群情激動，質疑「共諜潛入蘭嶼」，更有人二度加工，刻意噴上「，」及「的」，讓語意翻轉成「中囯，台灣省的」。警方表示，獲報後已使用紙板遮蔽文字，將調閱監視器，進一步追查噴漆數量與噴漆者身分。
蘭嶼雙獅岩、軍艦岩等偏遠景點告示牌及擋土牆出現簡體字，有人以白色噴漆寫上「中囯台灣省」五字。惡搞文字曝光後，鄉民不滿遭矮化，懷疑是大陸旅客所為，希望近日曾接待陸客，或者商店出售白色噴漆的人可以通報派出所追查噴漆者。
鄉民說，此事曝光後，有人嚥不下這口氣，今天前往噴漆處二度加工，使用不同顏色噴漆加上「，」及「的」，原本字面語意指台灣是中國的一部分，被加工之後，語意翻轉成中國是台灣的一部分，藉此表達不滿。
台東警分局偵查隊表示，初步清查約有四處塗鴉文字，已聯繫蘭嶼鄉公所派員塗銷，同步調閱監視器畫面及查訪周邊居民偵辦中。另呼籲，隨意於街頭塗鴉、破壞環境是違法行為，將觸犯社會秩序維護法及廢棄物清理法，塗鴉內容如涉及不實言論或恐嚇等言詞，也可能違反刑法妨害名譽及恐嚇危害安全罪等刑責。
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