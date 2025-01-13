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民團：協和電廠轉型再生能源 對基隆工商發展更好

中央社／ 基隆13日電

環境部將於17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）環評初審，基隆工商界今天表態支持興建四接。公民團體表示，協和電廠轉型為再生能源，對基隆工商發展更好。

守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會，共同發布聲明稿指出，基隆工商界代表今天舉行記者會支持四接，新聞稿提出的理由包含，如果環評不能通過，老舊的燃油機組就要繼續用；AI時代是大用電時代，協和電廠油改氣，減少空污及碳排；輝達有意將海外總部設在北部；台電已經把填海造地面積縮小等。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和電廠燃油1號、2號機已於2019年除役多年，3號、4號機因空污防治設備已無改善空間，未來難以符合3級防制區加嚴標準，規劃於加嚴標準生效前，於今年6月30日除役。無論四接環評是否通過，老舊的燃油機組都必須除役，並無繼續用的問題。政府及台電應提供正確資訊，而非誤導工商界。

王醒之說，依環評資料，現況100萬瓩的協和電廠，轉型260萬瓩大型燃氣火力電廠，每年將排放623萬公噸溫室氣體及1221公噸空污，溫室氣體將較過去多出數倍，是「增碳」而非減碳；而空污排放量，也將較轉型地熱等再生能源更高。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，輝達公司的永續報告書，也提到透過再生能源為辦公室和資料中心提供全球所有電力，預計到2025年1月26日財政年度結束時，範疇2（指公司自用的外購電力）排放量為零，而Google、Meta、微軟等國際科技公司，也在積極尋求以地熱維持資料中心運作。

蔡雅瀅說，北東既有豐富的地熱潛能，應要求政府將協和電廠轉燃氣的龐大資源，投入到節能、能源管理、儲能及再生能源等真正低碳排的永續四能，才是真正有助基隆工商發展的能源轉型。

蔡雅瀅說，國際上許多研究都指出「填海造地」會嚴重損害漁業資源，能源開發不該只有在「水產動植物繁殖保育區」填海造地一種選項，應要求台電做出「不造地」承諾，而非有縮小造地面積就好。

協和電廠 基隆 空污

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