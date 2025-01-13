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四接環評出席？市長謝國樑：參考台中副市長慣例 明最後決定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
被問是否四接環評出席？基隆市長謝國樑說，會參考台中副市長出希慣例，但明天才會最後決定。記者游明煌／攝影
被問是否四接環評出席？基隆市長謝國樑說，會參考台中副市長出希慣例，但明天才會最後決定。記者游明煌／攝影

四接17日環境部將開環評會，基隆市長謝國樑是否親自出席？謝國樑今天下午在接見基隆中學清寒生時回應表示，是不是由他或副市長出席四接環評會，明天基隆市府內部會召開專案會議評估，會考量台中由副市長出席的慣例，再參酌基隆的情況，明天會對外宣布。

謝國樑說，四接的相關議題他們都非常的關心，而且立場都沒有任何變動，四接在基隆興建的各項的優缺點，市府一定會在環評會議上清楚地轉達給所有環評委員。

謝國樑表示，因應17日四接環評會，市府明天內部會開一個專案會議，由他和市府相關人員出席，會再次清楚整理出市府所持理由、立場、政策討論及論述，專案會議後會盡快向外界清楚報告。

被問到是否親自出席四接環評會？謝國樑說，考量去年台中中火相關環評會議，其實是由副副市長出席，這個慣例是可以由基隆市去考慮，但還沒有做出最後決定。他們很關心各界的關心，今天有民團到市府前表達意見，「這些聲音我們都聽見了」。

謝國樑表示，是不是由他或副市長出席四接環評會，明天會做出最後決定，會考慮台中的慣例，並考量基隆的情況、市民的聲音等來執行，明天再對對外宣布。

四接 環評

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