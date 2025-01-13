聰明挑選年節食品 宜蘭衛生局提「三不原則」別買太鮮豔

快到農曆春節，宜蘭縣衛生局前往各賣場、餐飲業及製造業進行食品抽驗，包括蔬果農產品、禽畜水產品、米麵豆製品、糕粿糬類製品及休閒食品等共147件，依風險高低擇定檢驗農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、保色劑、漂白劑及著色劑等，檢驗結果均符合規定。

衛生局局長徐迺維提醒民眾，採購完整包裝或散裝年節食品時應看清標示，購買完整密封包裝食品時，應先確認包裝外觀是否破損，並應注意產品上是否有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商的名稱、地址、電話及原產地、營養標示等資訊，散裝食品則應標示品名及原產地。