聰明挑選年節食品 宜蘭衛生局提「三不原則」別買太鮮豔
快到農曆春節，宜蘭縣衛生局前往各賣場、餐飲業及製造業進行食品抽驗，包括蔬果農產品、禽畜水產品、米麵豆製品、糕粿糬類製品及休閒食品等共147件，依風險高低擇定檢驗農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、保色劑、漂白劑及著色劑等，檢驗結果均符合規定。
衛生局局長徐迺維提醒民眾，採購完整包裝或散裝年節食品時應看清標示，購買完整密封包裝食品時，應先確認包裝外觀是否破損，並應注意產品上是否有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商的名稱、地址、電話及原產地、營養標示等資訊，散裝食品則應標示品名及原產地。
衛生局特別提醒大家掌握「三不原則」，也就是標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買，聰明採購年節食品，飲食安全更安心。民眾如有食品衛生安全問題，可在上班日撥打衛生局食品藥物管理科專線03-9332779，或衛生局政風室廉政食安專線03-9322634分機1501洽詢。
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