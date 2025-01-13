台東環境清潔周今天開始 縣府推「你購禮盒我來打折」
迎接農曆春節到來，台東縣「環境清潔周」今天起至20日結束，呼籲民眾清掃家園及防治登革熱。另考量送禮需求，縣府結合庇護工場出「你購禮盒我來打折」春節優惠活動，即日起至1月24日止，民眾購買庇護工場禮盒，除原有折扣外，縣府再打8折，最高加碼折扣100元，大量購買另享優惠。
在台東市長陳銘風帶頭下，里長、里幹事、清潔隊員及國軍共百人上街清掃環境，迎接農曆新年到來。環保局指出，今年「環境清潔周」進行至1月20日，重點為清理環境及防治登革熱孳生源，縣民應養成「巡、倒、清、刷」習慣，若有大型垃圾，須事先查詢鄉鎮市公所清潔隊提供清運服務的資訊。
考量年節送禮需求，台東縣府社會處也結合牧心、伊甸及晟心餐飲推出「114年春節禮盒優惠活動」，凡購買春節禮盒，除庇護工場原有折扣外，每盒縣府再打8折，最高折扣100元；若購買20盒以上，總金額再享9折。
社會處長陳淑蘭指出，台東縣共有四家庇護工場，涵蓋烘焙、清潔及餐飲三大職類，總計提供36個就業機會，藉由年節送禮活動支持身心障礙者就業，讓愛心融入年節傳統。
伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏說，今年共推出「富貴禮盒」、「如意禮盒」、「吉祥禮盒」、「歡喜禮盒」及「甜蜜禮盒」，價格從315元至535元不等，其中紅藜帕瑪森起司棒與在地小農合作，頗受好評。
訂購資訊如下，牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場，電話089-237121 轉155。牧心智能發展中心附設庇護性工作隊 ，電話089-237121 轉152。伊甸附設嗎哪食堂庇護工場，電話089-346610。李勝賢附設晟心餐飲庇護工場，電話089-318189。
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