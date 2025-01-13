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花蓮燈會主題「百花齊放」 百朵巨型花朵夜間點亮超吸睛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮「太平洋燈會」將於17日起在日出大道亮相，集結縣內24所國小的學童，發揮創意親手彩繪1500顆燈籠，放置在會場供大眾欣賞。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮「太平洋燈會」將於17日起在日出大道亮相，集結縣內24所國小的學童，發揮創意親手彩繪1500顆燈籠，放置在會場供大眾欣賞。圖／花蓮縣府觀光處提供

花蓮「太平洋燈會」將於17日起在市區日出大道亮相，今年的燈會主題為「百花齊放」，象徵花蓮經歷403地震後重生。現場有100朵巨型花朵裝置藝術，每半小時在夜間隨音樂發光，活動還集結縣內24所國小的學童，發揮創意親手彩繪1500顆燈籠，放置在會場供大眾欣賞。

太平洋燈會將在1月17日至2月16日於花蓮市日出大道登場，活動期間晚上6時至10時，只在1月28日除夕當天休息。今年燈會邀請縣內24所國小、1500位學童創作「希望之牆」，將每人彩繪的1500顆燈籠，掛起來拼湊成繽紛亮眼的牆面，十分壯觀。

今年縣府邀請小朋友用畫筆在燈籠上畫滿希望與祝福。國立東華附小的陳同學談起403花蓮地震，仍心有餘悸，那段日子雖讓人害怕，但也更珍惜花蓮的一切。燈籠是大家用心畫出來的夢想，希望看到燈籠的人都能感受到花蓮的美跟大家的期待，相信花蓮會重新站起來。

日出大道以100朵巨型花朵為亮點，一區塊有10朵，在活動期間的晚上6時至10時，每個小時的15分、45分會隨著音樂發光、閃亮，象徵「百花齊放」；表演舞者在期間的每周六、日與春節，每天的晚上7時45分、8時45分演出，跟民眾互動，同時7時、8時每10分鐘有不同街頭表演者，歡慶佳節。

活動現場還有光藝作品，外觀像翅膀一樣，可偵測民眾動作，用燈光展現出展翅上騰的外觀，彩色燈光十分美麗。

觀光處長余明勲指出，本次活動打造「全國最美燈會在花蓮」，讓每位遊客都能感受到花蓮的光影魅力。現場規劃包含多項精彩亮點，包括科技主燈秀「花好月圓」以現代科技與藝術結合為特色，打造出一場震撼心靈的視覺盛宴。

觀光表示，花蓮13鄉鎮將於1月17日同步點亮燈籠，迎接返鄉遊子回家以及到訪花蓮的遊客。更多活動動可上活動官網（https://www.hualien-lantern.com.tw）查詢。

花蓮「太平洋燈會」將在市區日出大道亮相，今年的燈會主題為「百花齊放」，現場有100朵巨型花朵裝置藝術。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮「太平洋燈會」將在市區日出大道亮相，今年的燈會主題為「百花齊放」，現場有100朵巨型花朵裝置藝術。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮「太平洋燈會」將於17日起在市區日出大道亮相，今年的燈會主題為「百花齊放」，現場有100朵巨型花朵裝置藝術在夜間發光。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮「太平洋燈會」將於17日起在市區日出大道亮相，今年的燈會主題為「百花齊放」，現場有100朵巨型花朵裝置藝術在夜間發光。圖／花蓮縣府觀光處提供

燈會 花蓮 音樂

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