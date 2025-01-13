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台東市公所環境清潔週啟動 迎春節打造好環境

中央社／ 台東縣13日電

台東市公所清潔隊今天在公所大門廣場啟動「環境清潔週」，包括台東縣環保局、空軍、各里里長等參與，市長陳銘風盼市民更關注環保，也為春節營造好環境。

響應行政院環境保護署推動「環境清潔週」政策，台東市公所動員確保市容整潔，提升環境美化。誓師大會由陳銘風主持，包括台東縣環保局、空軍第七戰術戰鬥機聯隊、空軍防空暨飛彈指揮部第792旅第613營第3連、各里里長、里幹事及清潔隊隊員等參與，共同宣導維護環境衛生。

清潔隊也動員高空作業車、抓斗車、資源回收車與垃圾車等設備，協助垃圾清運。

台東市公所今年取消設置集中清運點，若有需要清運大型家具的市民，可於活動期間自行向市公所清潔隊登記，安排清運。市公所說明，每年設置各里集中點時，民眾經常未依規定分類處理廢棄物，且亂丟營建廢棄物、土石方、一般垃圾或營利事業的廢棄物等。

家戶大型家具的清運服務自1月13日至17日免收費，市民可將家具送至指定地點，若需要協助清運，請撥打台東市清潔隊專線：322593登記，每戶僅限登記1次。若需要第2次清運，則將收取費用。

為提高清運效率，今年將分為5個區域清運，登記時間即日起至1月17日下午5時截止，清運時間從1月13日至1月24日，逾期不再受理，而公務機關及營利事業廢棄物仍須過磅收費。

台東 廢棄物 空軍

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