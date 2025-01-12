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花蓮「罷傅」團體邀民眾連署 傅崐萁批台灣民主被綠營葬送
國民黨花蓮縣黨部今天在吉安國小活動中心，舉辦問政說明暨歲末聯歡活動，不過在活動開始前，地方公民團體在會場對面發起「微光花蓮行動」，邀請民眾填寫罷免書「罷傅」。立法院國民黨團總召傅崐萁參與活動前，針對此事沒有正面回應，而是批評綠營收買網路、名嘴，「台灣民主被民進黨葬送」。
今天在國民黨活動開始前1個小時，地方公民團體「微光花蓮」在會場對面，展開「微光行動」，邀請鄉親「散步」連署罷免書，現場未發生衝突。
傅崐萁接受媒體聯訪，表示國民黨在歲末年終，很負責任的跟鄉親報告，把這一年來所有福國利民的相關法案推動，讓黨員了解。
傅崐萁批評，現在所有網路、名嘴都被民進黨用國家資源收買，國民黨在沒有傳播的主流媒體上，很難將正確訊息傳遞出去，因此透過座談讓更多人了解真相，而不是在網路上一面倒的扭曲真相、散播謠言，「這難道是台灣的民主嗎？還是台灣民主已經被民進黨葬送？」
傅崐萁指出，國民黨以民為本，把該做的事做好，即使國民黨沒有財產與資源，仍會盡力把正確訊息投遞給所有人民，並堅守照顧好2300萬人民的心願，照顧各選區的人民，做好份內事情。
全台掀起罷免潮，地方青年組成「微光花蓮」，發起「微光花蓮、拔傅行動」，團體發言人W說，今天活動預計9時開始，有鄉親提前到場等待，民眾陸續過來填連署書。
他說，今天在吉安國小前收到的份數約70至80份左右，原本擔心今天國民黨在吉安國小有活動，很擔心大家不敢站出來，不過民眾持續前來索要連署書，也有人將車輛停在路邊填寫，或轉交親友的連署書；目前花蓮連署站點有3站，下周還會公布4到5個站點，分布在花蓮北區、中區，南區則還在接洽，希望大家站出來連署。
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