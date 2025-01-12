五月天估預估帶2億產值 縣府還要搶攻國際客

本月18、19日五月天要到花蓮辦演唱會，花蓮縣政府觀光處預估，演唱會會帶來4萬人次，預估2天有2億元產值。為配合演唱會商機，除了住5天抽獎long stay5個月外，17日晚上太平洋燈會開跑，位置就在演唱會附近，還有國際旅客住宿補助、香港搭直航飛機可領千元消費券等，相信能帶來周邊觀光效益。

縣府觀光處長余明勲指出，五月天原預計11月初要來，當時預估吸引5萬人次，但這次將會下修人次，主要原因是靠近過年，很多人有出國的規畫，加上五月天剛在跨年辦演唱會，坦言熱度稍微受到影響。

余明勲表示，旅宿訂房沒有因為五月天演唱會而增加，「實在是有點可惜」，在客觀、主觀因素導致下，人次下修至4萬，預估1天產值1億元，2天就有2億元，希望實際情況會更好。

在搶攻演唱會商機方面，觀光處推出「住5天抽long stay5個月」活動，只要住滿5天，就有機會抽到5個月的房間，在期間內隨時免費入住。余明勲說，17日有太平洋燈會，跟市區五月天演唱會的場域整合在一起，帶來周邊效益，舉例17日參加燈會，18、19五月天演唱會，再多請2天假就住滿5天，即可參加抽獎。

余明勲說，在花蓮香港直航後，在交通便利、價格便宜的誘因下，增加香港遊客的意願，飛來花蓮旅遊，為讓遊客振興經濟，只要從香港搭飛機來，就能領取1千元消費券，分別為東大門夜市500元、農會500元消費券等優惠；在國際遊客的部分，還提供一團4人住2個晚上，可領2千元補助，再多1天1千元補助，最多4個晚上，藉此吸引旅客在花蓮多待幾晚。