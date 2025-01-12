搶五月天商機 名產店準備千份「大禮包」

為了迎接五月天演唱會，在演唱會場地旁邊的東大門夜市攤商，多準備4、5成的備料，讓五迷看演唱會之餘，也能填飽肚子。去年「相信音樂」採購花蓮名產送給社福及弱勢團體，振興花蓮經濟；名產店業者決定準備千份大禮袋，裝有各式特色名產，已有人一次買了幾十袋當作年節送禮。

東大門夜市自強夜市主委呂佩芹說，五月天演唱會下周舉行，已有許多攤商多備料、備貨，預估人潮會跟跨年演唱會差不多，多備料約4、5成，大家都很看好這次的商機，紛紛「摩拳擦掌」預備。接下來有燈會、年貨大街等活動，跟演唱會時間串連起來，相信一系列的活動會帶來更多遊客。

名產店業者劉瑞祺指出，去年接獲大量訂單採購中秋禮盒，一開始還以為是詐騙，沒想到是「相信音樂」買來振興花蓮經濟，並送給社福及弱勢團體，在花蓮10幾家伴手禮店中，採購超過5萬份名產，真的十分暖心。