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五月天也難救花蓮？演唱會周邊住房率曝⋯業者嘆時機差

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
五月天公益演唱會於1月18、19日舉行，有許多歌手參與演唱。圖／翻攝相信音樂臉書
五月天公益演唱會於1月18、19日舉行，有許多歌手參與演唱。圖／翻攝相信音樂臉書

五月天演唱會將於下周六、日（18、19日）到花蓮市、玉里鎮開唱，但住房率僅有6成。旅宿業者分析，五月天跨年演唱會剛過，有人聽過後，不會跑來花蓮看，加上那兩天是大學學測，且學生還沒放寒假等因素，未能帶來人潮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，五月天在花蓮2天演唱會，是國中小放寒假前的周末，會影響親子出遊的意願，不見得會去聽演唱會；且演唱會下午4、5時就開唱，而火車到晚上10時都還有班次，部分歌迷選擇當天來回，不一定會留下來住宿。

張琄菡表示，除了國旅現在是淡季外，五月天才剛在桃園辦完演唱會，真的是鐵粉才會來花蓮，原訂11月辦演唱會，可惜被颱風攪局，不然住房率會更滿，絕對不止6成，而是會到8成多。相信很多當地人會去看，但就無法反映在住宿上。不過還是很感謝五月天願意來花蓮促進經濟，為大家帶來力量。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，五月天演唱會那兩天還正好是大學學測考試日，減少很多年輕學子來花蓮的機會，希望大家到花蓮走走。至於月底的農曆過年連假，雖有慢慢回溫的趨勢，住房率平均有2成5，不過還有很多空房間，主因是連假長達9天，許多旅客選擇出國旅遊

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，五月天演唱會周邊蛋黃區住房率有6、7成，其他地方約3、4成。過年住房率的部分，除夕前一周有3成，除夕到大年初三也有3成左右，初四就比較少，目前陸續接到詢問電話，但訂房速度比較慢，可能大家選擇比較多，還在觀望中。

五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會原預定去年11月2、3日在花蓮舉行，卻受到康芮颱風影響延期，改至1月18、19日重新出發。15組卡司包括五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、丁噹、告五人、宇宙人、GX鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、家家、白安、黃霆睿及BOOM！怪物星人。

五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會於1月18、19日舉行，相信音樂過去宣布玉里站多加碼1個場次。圖／翻攝相信音樂臉書
五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會於1月18、19日舉行，相信音樂過去宣布玉里站多加碼1個場次。圖／翻攝相信音樂臉書
五月天演唱會將於18、19日到花蓮市、玉里鎮開唱，但住房率僅有6成。旅宿業者分析，五月天跨年演唱會剛過、大學學測、學生還沒放寒假等因素，未能帶來人潮。本報資料照片
五月天演唱會將於18、19日到花蓮市、玉里鎮開唱，但住房率僅有6成。旅宿業者分析，五月天跨年演唱會剛過、大學學測、學生還沒放寒假等因素，未能帶來人潮。本報資料照片

出國旅遊 演唱會 花蓮

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