五月天也難救花蓮？演唱會周邊住房率曝⋯業者嘆時機差

五月天演唱會將於下周六、日(18、19日)到花蓮市、玉里鎮開唱,但住房率僅有6成。旅宿業者分析,五月天跨年演唱會剛過,有人聽過後,不會跑來花蓮看,加上那兩天是大學學測,且學生還沒放寒假等因素,未能帶來人潮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說,五月天在花蓮2天演唱會,是國中小放寒假前的周末,會影響親子出遊的意願,不見得會去聽演唱會;且演唱會下午4、5時就開唱,而火車到晚上10時都還有班次,部分歌迷選擇當天來回,不一定會留下來住宿。

張琄菡表示,除了國旅現在是淡季外,五月天才剛在桃園辦完演唱會,真的是鐵粉才會來花蓮,原訂11月辦演唱會,可惜被颱風攪局,不然住房率會更滿,絕對不止6成,而是會到8成多。相信很多當地人會去看,但就無法反映在住宿上。不過還是很感謝五月天願意來花蓮促進經濟,為大家帶來力量。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出,五月天演唱會那兩天還正好是大學學測考試日,減少很多年輕學子來花蓮的機會,希望大家到花蓮走走。至於月底的農曆過年連假,雖有慢慢回溫的趨勢,住房率平均有2成5,不過還有很多空房間,主因是連假長達9天,許多旅客選擇出國旅遊。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說,五月天演唱會周邊蛋黃區住房率有6、7成,其他地方約3、4成。過年住房率的部分,除夕前一周有3成,除夕到大年初三也有3成左右,初四就比較少,目前陸續接到詢問電話,但訂房速度比較慢,可能大家選擇比較多,還在觀望中。