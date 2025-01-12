基隆舒淇橋、花蓮松園別館 整修迎新春

基隆市中山陸橋曾是金馬影后舒淇主演電影「千禧曼波」取景地，有「舒淇橋」美名，是影迷打卡勝地，近日整修將完工，更加明亮及乾淨；花蓮松園別館有30多棵老松樹參天美景，遇地震封閉，近日重新開放，兩處都成走春好景點。

「舒淇橋」有著如夢境般的長廊，屹立47個年頭，全長約130公尺，是中山、安樂二區市民跨越市區及火車站連絡東西兩側重要通道，周遭懷舊古老的街景，不只電影愛拍，遊客眾也常來朝聖，原本因老舊要拆除，市長謝國樑上任後經多次會議決定保留。

地方反映橋上燈光暗黑，有治安疑慮，市府工務處去年施工，改善地面鋪面、欄杆修繕和鐵絲網更新並加強照明，並以原色上漆陸橋外觀。市府工務處長陳耀川說，中山陸橋有40多年歷史，也是中山區通往市區重要通道，整修後不只有助觀光，也讓通行環境更好。

花蓮歷史建築松園別館每年20萬人次入園，去年接連受地震、颱風影響，不僅遊客減少，松樹也受損，去年9月休園整修，近日開放。

營運團隊表示，災後重生的松園別館將提升文化定位，推出包括針孔攝影、金工設計與陶藝創作等藝文體驗，還將與在地知名私廚、特色咖啡廳打造文化體驗空間，吸引創新品牌進駐，要成東部文化交流與發展核心。