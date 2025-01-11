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礁溪龍潭湖畔最美黃帝廟 獲賴清德總統贈「道弘德化」書法

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
礁溪龍潭湖黃龍山黃帝神宮獲賴清德總統致贈書法「道弘德化」，預計今年底揭匾，盼賴總統到時親來揭匾。圖／廟方提供
礁溪龍潭湖黃龍山黃帝神宮獲賴清德總統致贈書法「道弘德化」，預計今年底揭匾，盼賴總統到時親來揭匾。圖／廟方提供

宜蘭礁溪鄉黃龍山黃帝神宮廟位於當地名勝龍潭湖環湖的黃龍山腰，從廟裡望去可以看見美麗的龍潭湖。賴清德總統日前委由內政部前部長余政憲等人，贈與黃帝神宮一幅「道弘德化」書法，廟方表示會珍而重之，期待總統未來親臨揭匾。

黃帝神宮廟主祀軒轅黃帝，最早是1974年安座於宜蘭市，1987年遷址到龍潭湖上的黃龍山，因此得名；廟宇位於山腰，遊客往往驅車沿山路而上，到廟裡參拜後可以坐在廟埕廣場上，居高臨下的俯瞰半個龍潭湖，是不少人到礁溪旅遊的必訪景點。

余政憲昨（10）日下午3時半許，隨礁溪鄉長張永德、宜蘭縣議員吳宏謀、吝等人到黃帝神宮參拜，並代表賴清德總統致贈總統手書的「道弘德化」書法。黃帝神宮主委陳振銮代表接受，表示將委託專業公司裱褙，期待未來總統親自揭匾，感謝賴總統對台灣文化傳承的重視。

廟方指出，先前向總統府爭取贈匾，獲得善意的回應，也代表賴總統認可黃帝神宮廟作為宜蘭重要的信仰，協助地方發展，庇佑信眾繁榮昌盛；預計年底會有正式的揭匾儀式，盼賴清德總統親臨，也可以一睹龍潭湖畔的風光水色。

礁溪龍潭湖景色優美，是重要觀光景點，黃帝神宮位於環湖的黃龍山上。本報資料照
礁溪龍潭湖景色優美，是重要觀光景點，黃帝神宮位於環湖的黃龍山上。本報資料照

宜蘭 賴清德 龍潭湖

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