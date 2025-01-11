年前大掃除 花蓮市採購9輛垃圾車春節前加入清運
花蓮縣各鄉鎮市清潔隊機具老舊、耗損嚴重，在縣府協助下向環境部爭取換購，獲補助47輛，近日到位，花蓮市公所爭取到9輛密封式壓縮垃圾車，春節前將投入例行清運工作。
縣府今天辦理撥交儀式，展示新採購的47輛清運機具，包括低碳垃圾車26輛、資源回收車9輛、特種機具如抓斗車、挖土機、鏟裝機等共12輛；同時號召大批志工在東大門夜市、日出大道、重慶市場周邊掃街，除舊布新迎接即將來到太平洋燈會、年貨大街及農曆新年。
花蓮市是縣內人口最多的鄉鎮，每天產出家戶垃圾高達65噸，現有24輛垃圾車半數使用超過15年，市公所向中央及縣府爭取補助，也自行編列預算，連續3年更新逾使用年限的老車，113年度換購低碳垃圾車補助計畫獲環境部核定9輛垃圾車，總經費4000餘萬元，由環境部補助5成、縣府1成，餘下由市公所自籌。
市長魏嘉彥表示，為加強隊員使用的安全，已在新車上加裝防跌落裝置，也將原本的大型廚餘回收桶更換為容量較小但數量較多的桶子，避免隊員得費力搬運又大又重的廚餘桶受傷，另也新增後方隨車人員與駕駛的對講機，執勤時可即時聯繫溝通。
市公所表示，9輛嶄新垃圾車已交車，春節前投入清運工作，市公所提醒，春節期間，1月27、28日（即小年夜、除夕），上午9時30分起按垃圾不落地清運路線，執行一次清運作業，收運一般垃圾及資源回收物，夜間不收運；初一到初三停收垃圾，2月1日初四也是日間清運，2日初五星期日例行性停止清運，2月3日初六起恢復夜間正常清運。
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