年前大掃除 花蓮市採購9輛垃圾車春節前加入清運

花蓮縣各鄉鎮市清潔隊機具老舊、耗損嚴重，在縣府協助下向環境部爭取換購，獲補助47輛，近日到位，花蓮市公所爭取到9輛密封式壓縮垃圾車，春節前將投入例行清運工作。

縣府今天辦理撥交儀式，展示新採購的47輛清運機具，包括低碳垃圾車26輛、資源回收車9輛、特種機具如抓斗車、挖土機、鏟裝機等共12輛；同時號召大批志工在東大門夜市、日出大道、重慶市場周邊掃街，除舊布新迎接即將來到太平洋燈會、年貨大街及農曆新年。

花蓮市是縣內人口最多的鄉鎮，每天產出家戶垃圾高達65噸，現有24輛垃圾車半數使用超過15年，市公所向中央及縣府爭取補助，也自行編列預算，連續3年更新逾使用年限的老車，113年度換購低碳垃圾車補助計畫獲環境部核定9輛垃圾車，總經費4000餘萬元，由環境部補助5成、縣府1成，餘下由市公所自籌。

市長魏嘉彥表示，為加強隊員使用的安全，已在新車上加裝防跌落裝置，也將原本的大型廚餘回收桶更換為容量較小但數量較多的桶子，避免隊員得費力搬運又大又重的廚餘桶受傷，另也新增後方隨車人員與駕駛的對講機，執勤時可即時聯繫溝通。