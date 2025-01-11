歷經強震、颱風休園整修 花蓮松園別館重新開放

逾80年的歷史建築花蓮松園別館，受0403地震跟颱風影響，園區老松樹及設施受損，去年9月休園整修，昨天起重新開放，將與花東藝術文化及工藝合作，推出展覽及體驗活動。

松園別館位於花蓮市，視野正對美崙溪入海口，可俯瞰花蓮港及太平洋海景，風景宜人，園內30餘株松木林立，樹齡皆達百年以上，優雅恬靜，每年約有15萬至23萬人次造訪。

去年0403地震加上颱風接連侵襲，造成館內建物及7棵松樹程度不一損傷，遊客量也減少，委外營運廠商祥瀧公司與營管單位退輔會達成決議，去年9月起休園整修，也提前與祥瀧公司解約。

松園別館休園期間，退輔會辦理對外招標，同樣由祥瀧公司得標，原訂今年1月1日開放，因設施仍在修復，因此延到10日開園。

營運團隊指出，松園別館是花蓮重要文化地標，災後重生將提升文化定位，與花東陶藝、纏花及金工等工藝師合作，透過進駐計畫，推出藝文展覽及體驗活動，成為在地工藝文化重要推手。

根據花蓮縣文化局資料，松園別館興建於1942年，為當時日軍在花蓮的重要軍事指揮中心-兵事部的辦公室，1978年交由行政院退輔會管理，並於2002年9月23日公告登錄為歷史建築。

2003年花蓮縣文化局委外經營管理，舉辦過太平洋詩歌節、展覽等藝文活動；2019年起由產權單位國軍退除役官兵輔導委員會台東農場委外經營管理。