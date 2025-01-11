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影／舒淇橋回來了！基隆中山陸橋整修後明亮遊客重回味

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影

基隆市中山陸橋因曾是金馬影后舒淇主演「千禧曼波」取景地，因而有「舒淇橋」美名，是影迷心中打卡聖地。前市府原本打算拆除，市長謝國樑上任後經多次會議決定保留，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，晚上經過不會再心驚驚，已吸引很多影迷來拍照，直說「舒淇橋回來了！」

中山陸橋有著如夢境般的長廊，屹立47個年頭，全長約130公尺，是中山、安樂二區市民跨越市區及火車站連絡東西兩側重要通道，周遭懷舊古老的街景，不只電影愛拍，遊客眾也常來朝聖。

舒淇瀟灑走在陸橋長廊回眸的經典畫面，讓人回味再三，後來也吸引包含韓國電影「北風」等電視、廣告與MV取景，是網紅熱門拍照景點。歌手任賢齊「你也在這裡」MV，也曾在中山陸橋取景，任賢齊還模仿舒淇在電影裡回望的畫面，還笑稱「舒淇橋」變「淇齊橋」。

由於陸橋老舊，前市府有意拆除，但去年經市府多方考量後決定暫時不拆保留，未來待整體規畫再處理，但因地方反映橋上燈光暗黑，有治安疑慮。市府工務處去年施工改善，包括改善地面鋪面、欄杆修繕和鐵絲網更新並加強照明，並針對陸橋外觀以原色上漆。

民眾表示，原貌整修後的陸橋變已變得明亮及乾淨，晚上經過不會再心驚驚，近日有很多人來拍照打卡，重新回味「舒淇橋」。

基隆市政府工務處長陳耀川說，中山陸橋有40多年歷史，但外觀老舊破損，市府整修改善，不僅是中山區通往市區重要通道，也是許多市民共同的回憶。很多遊客來拍照打卡，整修後不只有助觀光，也讓通行環境更好。

基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
基隆市中山陸橋有「舒淇橋」之稱，近日整修將完工，更加明亮及乾淨，已吸引很多影迷來拍照。記者游明煌／攝影
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