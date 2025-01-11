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冷氣團發威 南迴金針山櫻花也開了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
冷氣團發威，台東地區平均溫度10度上下，高山不少梅、櫻樹種開花，其中南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，也在這波冷氣團中，促使山區櫻花開始綻放。記者尤聰光
冷氣團發威，台東地區平均溫度10度上下，高山不少梅、櫻樹種開花，其中南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，也在這波冷氣團中，促使山區櫻花開始綻放。記者尤聰光

冷氣團發威，台東地區平均溫度10度上下，高山不少梅、櫻樹種開花，其中南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，也在這波冷氣團中，促使山區櫻花開始綻放，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。不過，山區幾處道路正災後修復，公所提醒上山賞櫻務必配合交管。

太麻里鄉公所表示，目前通往金針山區主要道路，去年接連受山陀兒及康芮颱風侵襲，導致多處路段路基塌陷及邊坡坍塌等災損，部分修復工程已發包施作中，因此，適逢賞櫻季節，呼籲欲上山遊客務必小心駕駛，並配合現場交管，以策安全。

每年1月至3月，是太麻里鄉金針山櫻花開的季節，山區栽種近千株吉野櫻、山櫻及八重櫻等品種；由於金針山海拔適中，地理環境適合櫻花生長，是南端唯一賞櫻景點，素有南迴陽明山稱號。這波大陸冷氣團襲台後，寒冷加上水氣足，也促使含苞待放的櫻花綻放。

「忽冷忽暖，櫻花不開也不行。」金針山林姓農民說，上周末和周一都大太陽，昨天一下冷到不行，1千公尺山區的忘憂谷和雙乳峰櫻花都已經開花，土地公廟附近的也有局部開花，預計農曆過年前後山下青山農場附近櫻花會大量盛開。

台中曾姓遊客說，原本要去望幽谷和雙乳峰賞櫻，但有工程道路管制，就只能在小長城和深山亞都附近找有開花的櫻花。另有遊客表示，雖然沒有全部盛開，但角度抓好，拍起來也是美美的，很漂亮，過年9天連假還要再來一次，期待盛開。

冷氣團發威，台東地區平均溫度10度上下，高山不少梅、櫻樹種開花，其中南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，也在這波冷氣團中，促使山區櫻花開始綻放。記者尤聰光／攝影
冷氣團發威，台東地區平均溫度10度上下，高山不少梅、櫻樹種開花，其中南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，也在這波冷氣團中，促使山區櫻花開始綻放。記者尤聰光／攝影
通往金針山區主要道路，去年接連受山陀兒及康芮颱風侵襲，導致多處路段路基塌陷及邊坡坍塌等災損，目前修復工程進行中，鄉公所呼籲欲上山遊客務必小心駕駛，並配合現場交管。記者尤聰光／攝影
通往金針山區主要道路，去年接連受山陀兒及康芮颱風侵襲，導致多處路段路基塌陷及邊坡坍塌等災損，目前修復工程進行中，鄉公所呼籲欲上山遊客務必小心駕駛，並配合現場交管。記者尤聰光／攝影

冷氣團 台東 櫻花 賞櫻

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