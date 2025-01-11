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災後重生！花蓮知名景點「松園別館」 暫別4個月恢復開園

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市松園別館暫別4個月整修後，近日重新開園。圖／本報資料照片
花蓮市松園別館暫別4個月整修後，近日重新開園。圖／本報資料照片

花蓮歷史建築松園別館是縣內重要藝文景點，園區內30多棵老松樹參天美景也相當知名，可惜去年接連受地震、颱風影響，遊客少了許多，林木也受損傷，去年9月休園整修，暫別4個月後近日重新開放，將與花東地區藝術、文化及工藝跨界合作，提供更豐富多元的文化體驗。

1942年建成的松園別館位於美崙山山麓，已有80多年歷史，日據時期是花蓮港陸軍兵事部，至今仍保存兵事部兩層樓主建築、及當時的武道館、防空壕等，2002年登錄為歷史建築，退輔會於2006年委外給祥瀧公司營運，每年有10幾萬人次入園。

去年0403地震後花蓮遊客量銳減，後續又有颱風侵襲，松園建物與園區老松樹受到不同程度損傷，祥瀧決定和退輔會達成共識提前解約，去年9月起暫別整修，也讓生態休息。

退輔會重新辦理委外招標，還是由祥瀧公司得標，整修後近日重新開園，推出柴燒陶藝家林映汝「陶喜－土與火交織的詩意手作之美」個展。

營運團隊表示，作為花蓮重要的文化地標，災後重生的松園別館將提升文化定位，與花東陶瓷、金工、纏花等工藝工作室深度合作，推出一系列包括針孔攝影、金工設計與陶藝創作等藝文體驗，展現多元創意文化風貌，成為在地工藝文化發展的重要推手。

另外，還將積極推動跨界合作，與在地知名私廚、特色咖啡廳攜手打造全新文化體驗空間，並吸引創新品牌進駐，後續也還要推動與在地社區、藝術機構及學校的合作，逐步發展為兼具體驗性與傳承性的藝文場域，成為花東地區文化交流與發展的核心據點。

歷史建築 花蓮

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