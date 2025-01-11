參訪團個資外洩 花蓮縣府追責任

花蓮縣府上月組團到日本福岡做友好城市交流參訪，徵選10多名專家、地方創生人士參加。議員爆料承辦廠商未妥善控管，高達133頁個資在網路被公開，包括護照影本、戶籍謄本等。縣府獲知將頁面下架，一一聯繫受影響的人士致歉，允諾將承擔損害賠償，並追究責任。

縣府去年委託廠商舉辦友好城市交流參訪徵選，入選民眾機票、食宿及參訪費用由縣府全額負擔，上月15日由縣長徐榛蔚帶隊到日本福岡參訪5天，成員包括縣府人士、花蓮新創產業青年代表、DTA數位經濟暨產業發展協會等。

縣議員胡仁順指出，參訪活動雖結束，但因承辦廠商未妥善控管個資，掃碼就能直接進入雲端硬碟，十多名參訪團成員的個資「全都露」，連手機號碼、身分證字號都有，已報名、未入選的個資也在其中。他發現後已通知縣府要求廠商即刻下架、關閉雲端系統，避免更多個資外洩，並提醒參與民眾注意。

縣府立刻發聲明向受影響的民眾致歉，承諾會承擔起賠償責任。縣府表示，第一時間與承辦廠商緊急處理，立即下架相關頁面並進行全面檢視，並依據採購契約、資安法及個資法規定做後續處置，要求承辦廠商負擔契約責任，逐一聯繫受影響民眾致歉，並補償受損權益，也要求相關業務單位展開資安演練，強化資安防護，絕不能再發生類似事件。