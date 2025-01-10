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基隆聯宏社區都更意願達80% 市長謝國樑：將邁向招商里程碑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今晚向聯宏社區住戶報告，都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今晚向聯宏社區住戶報告，都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。圖／基隆市政府提供

有300多住戶的基隆仁愛區聯宏社區，去年0403花蓮震後地下室鋼筋裸露更加嚴重，市府鑑定後有危險之虞貼黃單，市府成立都更駐點工作站，積極投入行政資源，協助聯宏社區推動都市更新。市長謝國樑今晚向社區住戶報告，社區都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。

聯宏社區總共有8棟建物，為屋齡45年的老舊社區，先前因都更意願書不高，影響時程。謝國樑今晚率秘書長方定安、都市發展處長謝孝昆、都更專案辦公室與市府相關團隊，向社區住戶報告目前更新進度。

謝國樑說，去年4月視察聯宏社區震損情形後，便對建物地下室結構狀況相當緊張與憂慮，不確定下一個地震什麼時候來臨，希望能夠趕緊推動社區都更，市府全力整合推動，今天很開心和住戶分享聯宏社區都市更新意願已超過80%，年後將完整籌備作業，全力提供行政協助與完善都更相關法令。

謝國樑表示，他也知道所有住戶對於都更都會有不同意見，所以特別率領市府團隊來到現場聆聽大家的心聲，市府一定會把程序完備，也會聽取大家的意見。

現場住戶說，十多年來，社區更新改建的殷切期望能夠被市府聽見，住戶也擔心，未來進場建商會不會拿所有權人的土地融資、會不會還沒蓋完就跑，以及都市更新後的分回條件與情形等。

市府說明，都市更新意願超過80%代表已達都更法定送件門檻，會一起往下階段招商作業前進。

市府副發言人張家馨表示，招商是都市更新成敗關鍵，市府近期在各項行政作為（如建照與都審精進作為、容移代金機制、都更法令修法與都更座談會等），已讓雙北不動產業者逐漸對基隆產生信心，也順利讓安樂一期六號基地在去年底成功招商，找到台北優質不動產業者投入基隆都更，大大提升基隆都市更新信心；至於都市更新條件部分，市府也會在法令許可範圍內，盡力為社區住戶爭取好的條件。

張家馨指出，推動危險建物的重建，基隆市政府責無旁貸，將全力提供行政協助與完善都更相關法令，希望能與社區住戶建立信任關係，公私協力一同成就都市更新，積極推動於今年順利招商。

市長謝國樑今晚向聯宏社區住戶報告，都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。本報資料照片
市長謝國樑今晚向聯宏社區住戶報告，都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。本報資料照片
市長謝國樑今晚向聯宏社區住戶報告，都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今晚向聯宏社區住戶報告，都更意願已達80%，市府公私協力推動都更，將邁向下一階段招商里程碑。圖／基隆市政府提供

住戶 都市更新 都更

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