花蓮縣組團訪福岡城市交流 竟遭爆個資外洩縣府致歉補救

花蓮縣日前組團到日本福岡做友好城市交流參訪，徵選10多名專家、地方創生人士參加，縣議員胡仁順今天驚爆因承辦廠商未妥善控管，高達133頁個人資料在網路大公開，參與交流民眾的護照影本、戶籍謄本一覽無遺。縣府獲知立即將頁面下架，一一聯繫受影響的人士致歉，允諾將承擔損害賠償責任。

縣府去年委託廠商舉辦友好城市交流參訪徵選，入選民眾機票、食宿及參訪費用由縣府全額負擔，海報上提供QR code，讓有意願的民眾下載報名，當時徵選出專業人士、投入地方創生的青年10多人參與，上月15日由縣長徐榛蔚帶隊，到日本福岡展開5天的訪問，成員包括縣府人士、花蓮新創產業青年代表、DTA 數位經濟暨產業發展協會等。

胡仁順今天指出，參訪活動雖然結束，因承辦廠商未妥善控管個資，掃碼就能直接進入雲端硬碟，10多名參訪團成員的報名資料、護照影本、戶籍謄本都看得到，報名表上有出生年月日、手機號碼、身分證字號等個資全都露，連已報名、未入選者的個資也在雲端系統中。

胡仁順表示，已經通知縣府要求廠商即刻下架、關閉雲端系統，避免更多個資外洩，提醒參與民眾務必注意。

針對縣府活動個資外洩，縣府立刻發表聲明致歉，向受影響的民眾表達歉意，承諾會承擔起賠償責任。