聽新聞
0:00 / 0:00
開了9年的宜蘭幾米觀光巴士停駛 站牌幾米玩偶也回收了
宜蘭市的幾米觀光巴士上路9年，13站巴士站牌與站牌上的幾米玩偶成為獨特風景。民眾今天發現站牌上的玩偶不見了，市公所表示，觀光巴士使用率偏低，加上車輛老舊，元旦起已停駛，公所將拆除第一銀行外的所有站牌，玩偶也回收給幾米團隊。
民眾在臉書社團「宜蘭知識+」發文，詢問為何幾米觀光巴士站牌上的裝置人偶不見了，網友猜測「拿去修理」、「天氣太冷到屋內取暖」，也有人說「巴士好像停駛了」。市公所回應，觀光巴士今年1月1日起停駛，未免民眾誤解，將拆除大部分站牌，目前先回收站牌上的玩偶。
市公所指出，幾米觀光巴士2016年試營運，2017年上路，路線從宜蘭轉運站出發，駛入舊城區，經過火車站、市公所、昭應宮、新月廣場與河濱公園等，共13站，最初從上午8時到下午6時每半小時一班，2021年遭遇新冠疫情停駛，年底復駛，改為預約搭乘。
市公所表示，幾米觀光巴士高峰期每月有3000人次搭乘，後逐漸減少為每月1000人次，改為預約制後，搭乘人數更為減少，寒暑假期間每周僅有3到5組客人預約，寒暑假外更是每月3到5組；2輛巴士也服役多年老舊不堪，新購加上裝飾要花費上千萬元，每年維護費用也要2、300萬元。考量使用率、車況與財政負擔，決定停駛。
市公所說，13個站牌中，除了第一銀行的站牌交由縣府接收規畫，其他12站點都將拆除，預計過年後拆除完畢；站牌上的幾米玩偶智慧財產權屬於幾米團隊，當初簽約時載明僅能用於巴士站牌，這次回收也交還幾米團隊處理；至於2輛巴士已經除役，後續視情況決定公開拍賣或報銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言