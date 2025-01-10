開了9年的宜蘭幾米觀光巴士停駛 站牌幾米玩偶也回收了

宜蘭市的幾米觀光巴士上路9年，13站巴士站牌與站牌上的幾米玩偶成為獨特風景。民眾今天發現站牌上的玩偶不見了，市公所表示，觀光巴士使用率偏低，加上車輛老舊，元旦起已停駛，公所將拆除第一銀行外的所有站牌，玩偶也回收給幾米團隊。

民眾在臉書社團「宜蘭知識+」發文，詢問為何幾米觀光巴士站牌上的裝置人偶不見了，網友猜測「拿去修理」、「天氣太冷到屋內取暖」，也有人說「巴士好像停駛了」。市公所回應，觀光巴士今年1月1日起停駛，未免民眾誤解，將拆除大部分站牌，目前先回收站牌上的玩偶。

市公所指出，幾米觀光巴士2016年試營運，2017年上路，路線從宜蘭轉運站出發，駛入舊城區，經過火車站、市公所、昭應宮、新月廣場與河濱公園等，共13站，最初從上午8時到下午6時每半小時一班，2021年遭遇新冠疫情停駛，年底復駛，改為預約搭乘。

市公所表示，幾米觀光巴士高峰期每月有3000人次搭乘，後逐漸減少為每月1000人次，改為預約制後，搭乘人數更為減少，寒暑假期間每周僅有3到5組客人預約，寒暑假外更是每月3到5組；2輛巴士也服役多年老舊不堪，新購加上裝飾要花費上千萬元，每年維護費用也要2、300萬元。考量使用率、車況與財政負擔，決定停駛。