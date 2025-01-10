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開了9年的宜蘭幾米觀光巴士停駛 站牌幾米玩偶也回收了

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭市幾米觀光巴士站牌上原本放置幾米玩偶，近日民眾發現玩偶消失了，原來是巴士停駛，宜蘭市公所將拆除站牌。本報資料照
宜蘭市幾米觀光巴士站牌上原本放置幾米玩偶，近日民眾發現玩偶消失了，原來是巴士停駛，宜蘭市公所將拆除站牌。本報資料照

宜蘭市的幾米觀光巴士上路9年，13站巴士站牌與站牌上的幾米玩偶成為獨特風景。民眾今天發現站牌上的玩偶不見了，市公所表示，觀光巴士使用率偏低，加上車輛老舊，元旦起已停駛，公所將拆除第一銀行外的所有站牌，玩偶也回收給幾米團隊

民眾在臉書社團「宜蘭知識+」發文，詢問為何幾米觀光巴士站牌上的裝置人偶不見了，網友猜測「拿去修理」、「天氣太冷到屋內取暖」，也有人說「巴士好像停駛了」。市公所回應，觀光巴士今年1月1日起停駛，未免民眾誤解，將拆除大部分站牌，目前先回收站牌上的玩偶。

市公所指出，幾米觀光巴士2016年試營運，2017年上路，路線從宜蘭轉運站出發，駛入舊城區，經過火車站、市公所、昭應宮、新月廣場與河濱公園等，共13站，最初從上午8時到下午6時每半小時一班，2021年遭遇新冠疫情停駛，年底復駛，改為預約搭乘。

市公所表示，幾米觀光巴士高峰期每月有3000人次搭乘，後逐漸減少為每月1000人次，改為預約制後，搭乘人數更為減少，寒暑假期間每周僅有3到5組客人預約，寒暑假外更是每月3到5組；2輛巴士也服役多年老舊不堪，新購加上裝飾要花費上千萬元，每年維護費用也要2、300萬元。考量使用率、車況與財政負擔，決定停駛。

市公所說，13個站牌中，除了第一銀行的站牌交由縣府接收規畫，其他12站點都將拆除，預計過年後拆除完畢；站牌上的幾米玩偶智慧財產權屬於幾米團隊，當初簽約時載明僅能用於巴士站牌，這次回收也交還幾米團隊處理；至於2輛巴士已經除役，後續視情況決定公開拍賣或報銷。

宜蘭市公所表示，幾米觀光巴士由於使用率偏低、巴士車況老舊加上維管費用負擔大，今年元旦停駛，後續將拆除站牌，站牌上的幾米玩偶已回收給幾米團隊。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市公所表示，幾米觀光巴士由於使用率偏低、巴士車況老舊加上維管費用負擔大，今年元旦停駛，後續將拆除站牌，站牌上的幾米玩偶已回收給幾米團隊。記者陳敬丰／攝影
第一銀行外的觀光巴士站牌將保留，由宜蘭縣政府接手規畫。記者陳敬丰／攝影
第一銀行外的觀光巴士站牌將保留，由宜蘭縣政府接手規畫。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市幾米觀光巴士2016年啟用，巔峰時每月有3000人次搭乘，2021年疫情後改為預約制，搭乘人次大為降低，今年元旦走入歷史。 圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市幾米觀光巴士2016年啟用，巔峰時每月有3000人次搭乘，2021年疫情後改為預約制，搭乘人次大為降低，今年元旦走入歷史。 圖／宜蘭市公所提供

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