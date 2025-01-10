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觀光震慘 豐濱推特色農特產品喊話五月天「買了沒？」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉公所今天發表以在地黑豆研發而成的氣泡飲，以及白蝦蝦餅等農特產品，邀請民眾到豐濱旅遊，順道採買伴手禮。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所今天發表以在地黑豆研發而成的氣泡飲，以及白蝦蝦餅等農特產品，邀請民眾到豐濱旅遊，順道採買伴手禮。記者王燕華／攝影

花蓮縣豐濱鄉鄰近東海岸，地震後招牌的親不知子天空步道封園，觀光客大跌，鄉公所獲工研院協助，以鄉內特產牛肉、黑豆開發特色產品，今天發表，打趣向即將在花蓮開唱的「五月天」喊話「買了沒？」期盼人氣樂團的關愛眼光。

豐濱鄉位於台11線，人口僅4000多人，鄉公所努力推展觀光，除了美麗的海岸線風光，月洞、親不知子步道也都是熱門景點，疫情後每年約20萬人次遊客，也為鄉內農特產打開銷路。但去年4月3日地震後，花蓮遊客量大減，豐濱也受影響，全年僅約5萬人次，餐廳或歇業，或是改採預約制苦撐，生意大不如前。

豐濱鄉公所與工研院工作，獲得國發會、原民會的支持，以在地放養的水牛、黑豆，研發特色產品，今天在花蓮市鐵道文化園區二館辦發表會，發表3款產品，同時展出的還有白蝦蝦餅、「小島友米」新社梯田米、阿ken小農蜜、米汐咖啡及大港口黑豆等，請來豐濱子弟藝人宋少卿代言。

其中，牛肉乾條加上酒釀、刺蔥等調味，研發過程發現高溫炙燒的牛肉風味迷人，與醲蒸餾所創辦人李建緯合作，運用台灣米蒸餾做琴酒基底，添加杜松子、馬告，以牛肉乾浸泡方式，打造屬於台灣豐濱牛風味的第一款醲琴酒。

另外，黑豆是大港口部落的傳統食味，族人傳統會將黑豆釀製成有特殊風味的豆鼓及黑豆醬，這次研發成黑豆氣泡飲，保留大港口黑豆的特殊風味，增加黑豆的附加價值。

鄉長邱福順表示，今年以觀光為重點，年節前推出特色農特產品，都用在地原料製成，推廣期間有優惠，歡迎到豐濱旅遊順便帶伴手禮回家，月洞遊憩區就買得到，花蓮轉運站也能就近品嘗、購買。

為協助振興花蓮觀光，「五月天」採買大量在地伴手禮，下周也將到花蓮辦公益演唱會。今天發表會上鄉公所拉起布條，打趣喊話「五月天，買了沒？」盼贏得人氣天團的關愛眼光，讓更多人認識豐濱特產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣豐濱鄉公所今天發表特色農產品，包括以在地黑豆研發而成的氣泡飲。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所今天發表特色農產品，包括以在地黑豆研發而成的氣泡飲。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所今天辦農特產品發表會，還拉布條向「五月天」喊話「買了沒」？期待天團的關愛眼光。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所今天辦農特產品發表會，還拉布條向「五月天」喊話「買了沒」？期待天團的關愛眼光。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所今天發表以在地水牛研發而成的牛肉乾等農特產品，邀請民眾到豐濱旅遊，順道採買伴手禮。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所今天發表以在地水牛研發而成的牛肉乾等農特產品，邀請民眾到豐濱旅遊，順道採買伴手禮。記者王燕華／攝影

伴手禮 發表會 花蓮

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