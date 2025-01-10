觀光震慘 豐濱推特色農特產品喊話五月天「買了沒？」

花蓮縣豐濱鄉鄰近東海岸，地震後招牌的親不知子天空步道封園，觀光客大跌，鄉公所獲工研院協助，以鄉內特產牛肉、黑豆開發特色產品，今天發表，打趣向即將在花蓮開唱的「五月天」喊話「買了沒？」期盼人氣樂團的關愛眼光。

豐濱鄉位於台11線，人口僅4000多人，鄉公所努力推展觀光，除了美麗的海岸線風光，月洞、親不知子步道也都是熱門景點，疫情後每年約20萬人次遊客，也為鄉內農特產打開銷路。但去年4月3日地震後，花蓮遊客量大減，豐濱也受影響，全年僅約5萬人次，餐廳或歇業，或是改採預約制苦撐，生意大不如前。

豐濱鄉公所與工研院工作，獲得國發會、原民會的支持，以在地放養的水牛、黑豆，研發特色產品，今天在花蓮市鐵道文化園區二館辦發表會，發表3款產品，同時展出的還有白蝦蝦餅、「小島友米」新社梯田米、阿ken小農蜜、米汐咖啡及大港口黑豆等，請來豐濱子弟藝人宋少卿代言。

其中，牛肉乾條加上酒釀、刺蔥等調味，研發過程發現高溫炙燒的牛肉風味迷人，與醲蒸餾所創辦人李建緯合作，運用台灣米蒸餾做琴酒基底，添加杜松子、馬告，以牛肉乾浸泡方式，打造屬於台灣豐濱牛風味的第一款醲琴酒。

另外，黑豆是大港口部落的傳統食味，族人傳統會將黑豆釀製成有特殊風味的豆鼓及黑豆醬，這次研發成黑豆氣泡飲，保留大港口黑豆的特殊風味，增加黑豆的附加價值。

鄉長邱福順表示，今年以觀光為重點，年節前推出特色農特產品，都用在地原料製成，推廣期間有優惠，歡迎到豐濱旅遊順便帶伴手禮回家，月洞遊憩區就買得到，花蓮轉運站也能就近品嘗、購買。

為協助振興花蓮觀光，「五月天」採買大量在地伴手禮，下周也將到花蓮辦公益演唱會。今天發表會上鄉公所拉起布條，打趣喊話「五月天，買了沒？」盼贏得人氣天團的關愛眼光，讓更多人認識豐濱特產。

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