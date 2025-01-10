台東市長親自製圖設計 打造4公尺台東縣最寬行人步道

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄 小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，今天完工通車啟用。市長陳銘風表示，雲南路不僅有4公尺全縣最寬行人步道，也會是未來市區標準示範道路，提供市民友善的用路安全環境。縣長饒慶鈴也稱讚。

陳銘風說，這條路受到縣府和國土署大力支援，從設計規畫、土地取得到發包施作，加上居民配合，才能在短短1年多的時間完成，並通車啟用；確實國內行人環境在過去道路設計上有不少瑕疵，因此，雲南路的設計就是要擺脫行人地獄，做為未來市區其他道路興建或整建的示範參考。

今天通車啟用典禮，包括饒慶鈴、議長吳秀華及各級民意代表出席關心，饒慶鈴致詞時特別提到，陳銘風將自身營建工程學識與技能也參與投入道路製圖設計，完全發揮自己的市自己治理，台東慢經濟、慢生活就是以人本舒適安全為優先考量，如馬亨亨大道、火車站興安路二段及太平溪路堤共構道路等，行人都能走的舒適又放心。

鄰接省道台11線的雲南路，過去原有路寬僅4公尺寬，當地居民進出本就不便，後因成前往知本火車站的捷徑，車流增大，兩車相會本就不易，更直接壓縮行人通行，甚至連假還造成車流回堵到台11線影響交通，公所為改善道路現況，向國土署爭取5千8百餘萬元經費興建路寬15公尺的道路。