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基隆捷運6月招標？陳世凱：都照進度發包時程不會延宕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
交通部長陳世凱今天說，目前基隆捷運時程都照進度走，發包的時程應該也不會延宕。記者游明煌／ 攝影
交通部長陳世凱今天說，目前基隆捷運時程都照進度走，發包的時程應該也不會延宕。記者游明煌／ 攝影

基隆捷運綜合規畫去年獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局去年底，已經提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，如果順利可望今年6月招標。交通部長陳世凱今天說，目前基隆捷運時程都照進度走，發包的時程應該也不會延宕。

陳世凱今天視察七堵調車場時，媒體詢問基隆捷運最新進度，陳世凱說，目前基隆捷運時程都照進度走，都在進度上面，發包的時程應該也不會延宕，但目前台灣整體的營造量能可能有比較吃緊，這部分還會來加強。

基隆捷運綜合規畫去年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局去年11月完成基本設計，16日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，期望中央與地方緊密合作，加速完成審議程序，如順利可望於預計今年6月招標。

基隆捷運第一階段全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆市八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站；八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費都未定。

基隆捷運

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