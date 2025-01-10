基隆捷運6月招標？陳世凱：都照進度發包時程不會延宕
基隆捷運綜合規畫去年獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局去年底，已經提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，如果順利可望今年6月招標。交通部長陳世凱今天說，目前基隆捷運時程都照進度走，發包的時程應該也不會延宕。
陳世凱今天視察七堵調車場時，媒體詢問基隆捷運最新進度，陳世凱說，目前基隆捷運時程都照進度走，都在進度上面，發包的時程應該也不會延宕，但目前台灣整體的營造量能可能有比較吃緊，這部分還會來加強。
基隆捷運綜合規畫去年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局去年11月完成基本設計，16日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，期望中央與地方緊密合作，加速完成審議程序，如順利可望於預計今年6月招標。
基隆捷運第一階段全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆市八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站；八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費都未定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言