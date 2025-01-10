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康芮災損金7000萬到位 花蓮玉里、富里災農好過年

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
康芮颱風去年侵襲，造成花蓮南區正值二期作收穫期的稻田嚴重受災。圖／富里鄉公所提供
康芮颱風去年侵襲，造成花蓮南區正值二期作收穫期的稻田嚴重受災。圖／富里鄉公所提供

康芮颱風去年在花蓮南區玉里鎮、富里鄉帶來重大災情，稻田淹水、稻子倒伏，農業部核定第一批約7000萬元救助金近日入帳，讓農民好過年，年後也可順利展開一期作作業。

康芮颱風去年10月底挾帶狂風暴雨肆虐花蓮，造成慘重災情，農業部11月2日公告為全品項救助區。其中玉里鎮、富里鄉以稻米為主，是重要的優質白米產區，又正值二期稻作收穫期，成為重災區，稻田淹水、稻稉倒伏，農損嚴重。

玉里鎮長龔文俊說，玉里鎮耕種面積居全國之冠，康芮颱風侵襲期間正值二期稻作收穫期，農作嚴重受災，共受理624戶申請救助，農業課總動員，8個人花1個月勘查近7000筆土地，獲核定面積達1631公頃，以水稻1316公頃最大宗。

經縣府邀集花蓮農改場、農糧署東區分署上月27日複查後，確認符合規定，第一批核定金額4097萬餘元已撥付玉里鎮公所，財政課再檢核受災戶資料無誤後，就會將救助金撥付玉溪農會入戶，請受災戶民眾檢視存簿是否入帳，如有疑問可向玉溪地區農會信用部洽詢。

富里鄉公所共受理737戶申請救助，公所勘查6840筆土地，上月底複查，獲核定1563公頃、以水稻1534公頃最大，占全鄉農災受害面積98%，首波核定的2865萬餘元也在近日撥付。

玉里鎮長龔文俊、富里鄉長江東成都感謝農業部快速撥付救助金，可減輕災農的負擔，且農曆年後就要展開一期稻作的打田、插秧等農作，這筆救助金可說是雪中送炭。

康芮颱風去年侵襲，造成花蓮南區正值二期作收穫期的稻田嚴重受災。圖／富里鄉公所提供
康芮颱風去年侵襲，造成花蓮南區正值二期作收穫期的稻田嚴重受災。圖／富里鄉公所提供

富里 康芮颱風 農業部

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