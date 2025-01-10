康芮災損金7000萬到位 花蓮玉里、富里災農好過年

康芮颱風去年在花蓮南區玉里鎮、富里鄉帶來重大災情，稻田淹水、稻子倒伏，農業部核定第一批約7000萬元救助金近日入帳，讓農民好過年，年後也可順利展開一期作作業。

康芮颱風去年10月底挾帶狂風暴雨肆虐花蓮，造成慘重災情，農業部11月2日公告為全品項救助區。其中玉里鎮、富里鄉以稻米為主，是重要的優質白米產區，又正值二期稻作收穫期，成為重災區，稻田淹水、稻稉倒伏，農損嚴重。

玉里鎮長龔文俊說，玉里鎮耕種面積居全國之冠，康芮颱風侵襲期間正值二期稻作收穫期，農作嚴重受災，共受理624戶申請救助，農業課總動員，8個人花1個月勘查近7000筆土地，獲核定面積達1631公頃，以水稻1316公頃最大宗。

經縣府邀集花蓮農改場、農糧署東區分署上月27日複查後，確認符合規定，第一批核定金額4097萬餘元已撥付玉里鎮公所，財政課再檢核受災戶資料無誤後，就會將救助金撥付玉溪農會入戶，請受災戶民眾檢視存簿是否入帳，如有疑問可向玉溪地區農會信用部洽詢。

富里鄉公所共受理737戶申請救助，公所勘查6840筆土地，上月底複查，獲核定1563公頃、以水稻1534公頃最大，占全鄉農災受害面積98%，首波核定的2865萬餘元也在近日撥付。