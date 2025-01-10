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北花線客運 葛瑪蘭擬接手

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

2020年蘇花改通車後，北花線客運開放營運，卻受鐵路載客量能增加及0403地震雙重打擊，地震中斷蘇花公路讓北花線客運停駛至今。公路局昨宣布，葛瑪蘭客運有意願進駐北花線，正在籌設，但趕不上今年春節疏運。

公路局花蓮監理站長李明正說，北花線統聯、首都客運先後撤出北花線營運，如今葛瑪蘭客運有意願進駐，將考量民眾需求、搭乘人數、營運成本等，班次也還在協調。

至於客運補貼，李明正說，要看屆時公路局的公告結果。現在花蓮到台北鐵路量能足夠，春節雖無北花線公路疏運，民眾要到花蓮可搭鐵路。

花蓮王姓縣民說，北花線的公車價格便宜，主要是用來彌補買不到火車票民眾的備案，可在晚間搭車往返，一覺到天亮時下車，否則光到宜蘭一趟就要兩三小時，天候或路況不好時，可能要近四小時，時間耗費太久，一般寧願搭火車或自行開車；但沿途依然有許多小村落，民眾有搭車的需求，或許可以考慮。

地震 花蓮 葛瑪蘭客運

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