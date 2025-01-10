聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭冬山河遊憩 評估分河段

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
冬山河適合划船及輕艇等運動，設有水上運動訓練基地，有人擔心選手練習與玩家會互相干擾。圖／宜蘭縣府提供
冬山河適合划船及輕艇等運動，設有水上運動訓練基地，有人擔心選手練習與玩家會互相干擾。圖／宜蘭縣府提供

宜蘭縣有意開放冬山河水域遊憩活動，水上玩家開心叫好，但縣府預告公告期間，從事划船等運動訓練的4大委員會提出異議，建議畫分河段，以免玩家與選手訓練時互相干擾。縣府工旅處表示，今年暑假前會提最適切作法，再正式公告。

冬山河水流平緩，兩岸綠草景觀優美，是國內絕佳的水上運動河域，早年國際名校划船賽就在此舉辦。多年來玩家爭取要求開放水上遊憩活動，縣府委請海大完成「宜蘭縣冬山河水域遊憩活動安全及資源環境承載量評估案」，去年10月7日預告公告，民眾可於預告公告日起14天內陳述意見，達成共識後，再正式公告。

冬山河是訓練划船、輕艇、龍舟比賽等運動的重要河域，縣內4大水上運動委員會擔心，一旦開放玩家從事水域遊憩活動，恐干擾選手運動練習或發生碰撞危險。

工商旅遊處日前邀雙方充分表達意見，開放水域遊憩活動是共識原則，至於有沒有必要畫分河段或區隔水上運動的時間，將交由海洋大學專業評估。

縣政府工旅處表示，最近入冬是水上運動的淡季，趁這段期間充分溝通意見、專業分析，希望在今年暑假前能夠提出最妥適的建議作法，正式對外公告開放。

宜蘭 溝通 運動

延伸閱讀

全台凍番薯！13縣市發布低溫特報 台北等5地出現10度以下低溫

宜蘭4大委員會不同意見 公告開放冬山河水域遊憩活動再等等

全台非法旅館民宿逾1500家 去年各縣市開罰近1.3億元

上午8時17分宜蘭縣近海規模3.4淺層地震 最大震度4級

相關新聞

宜蘭冬山河遊憩 評估分河段

宜蘭縣有意開放冬山河水域遊憩活動，水上玩家開心叫好，但縣府預告公告期間，從事划船等運動訓練的4大委員會提出異議，建議畫分...

廣角鏡／基隆城市美化 新自治條例卡關

基隆市府為改善海洋廣場周邊老舊建物，原訂定「國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，補助老舊建物改善外觀，今年2月25日到期...

疑腸胃型感冒…基隆成功國小 同班18學生嘔吐

基隆市成功國小某一個班級，全部學生共27人，前晚到昨天陸續有18名學生出現嘔吐症狀，逾半數學生出現疑似感冒症狀，昨有6人...

廣角鏡／視障者募年菜 環台路跑抵花蓮

天氣冷颼颼，台灣盲人為公益而跑協會、台北公益路跑扶輪社共同主辦的盲人環台公益路跑，由5名視障跑者領跑，在全台熱情跑友陪伴...

北花線客運 葛瑪蘭擬接手

2020年蘇花改通車後，北花線客運開放營運，卻受鐵路載客量能增加及0403地震雙重打擊，地震中斷蘇花公路讓北花線客運停駛...

基隆巷弄路面嚴重破損害長者摔傷 地方促改善

基隆市安樂區安和一街2巷，許多攤販、商店林立，人流、車流量極高，巷內人行道和路面卻破損嚴重，許多長者行經此路段險象環生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。