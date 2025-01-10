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疑腸胃型感冒…基隆成功國小 同班18學生嘔吐

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市成功國小某一個班級，全部學生共27人，前晚到昨天陸續有18名學生出現嘔吐症狀，逾半數學生出現疑似感冒症狀，昨有6人請假未到校。市長謝國樑到校了解，目前排除食物中毒可能性，懷疑是諾羅病毒的腸胃型感冒。

謝國樑說，接獲成功國小通報，校內有一班級逾10名學生陸續發生嘔吐症狀，他昨天上午立即與教育處、衛生局到學校了解情形，並向孩子們詢問身體狀況。

謝國樑表示，原本擔心是因校內營養午餐團膳等造成，經詢問及通盤了解後，已排除食物中毒的可能。目前校內學生感冒的情況較為嚴重，這周又遇學校期末考，希望孩子在努力念書之餘，也要注意保暖及健康。

謝國樑也說，已要求班級環境做全面消毒，並請學童配戴口罩，也啟動衛政系統疫調。針對營養午餐會進行化驗，並持續關注孩子身體狀況。近期病毒及流行性感冒盛行，建議市民外出戴口罩，留意感冒及病毒相互傳染。

教育處表示，衛生局已針對營養午餐菜色檢體、學生糞便檢體採樣，研判比較像諾羅病毒的腸胃型感冒。因為營養午餐供應3校使用，除成功國小這一班外，其他2校學生都沒有狀況，成功國小其他班也沒有，因此懷疑是該班因腸胃型感冒引發大規模感染。

教育說，目前並無停課，因剛考試告一段落，學生身體有不適或有感冒症狀，可請假在家休息，減少交互傳染機會。

感冒 成功 諾羅病毒

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