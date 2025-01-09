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基隆巷弄路面嚴重破損害長者摔傷 地方促改善
基隆市安樂區安和一街2巷，許多攤販、商店林立，人流、車流量極高，巷內人行道和路面卻破損嚴重，許多長者行經此路段險象環生，還有長者跌倒頭破血流，民代要求改善。市府表示，人行道和路面都會進行改善。
市議員吳驊珈今天會同市議員陳軍佐、議會議長室、市政府工務處、安樂區公所和七賢里長鍾尚倫等到現場會勘研議改善措施。
吳驊珈說，安和一街2巷周邊緊鄰安樂行政大樓、稅務局、中小學及幼兒園邊，為安樂區重要生活圈之一，尖峰時段人車流量大，但巷道現況不僅路面坑坑疤疤，人行道亦破損嚴重，對居民日常通行構成威脅。
吳驊珈表示，去年過年期間更有民眾在此處跌得頭破血流，呼籲市府應正視此問題，加速改善，讓居民能安心使用道路。市民日常交通安全不容忽視，期盼市府積極推動相關工程，早日還給居民一條平坦、舒適、安全的道路。
市議員陳軍佐表示，這樣的道路狀況確實不及格，人行道破損嚴重以外，水溝規格不一，市府應限期改善，解決居民困擾。
市政府工務處說明，柏油路面舖設改善的部分，會再邀集相關管線單位協商確認近期是否有相關計畫施作，如無，市府將規畫進行改善工程。此外，對於人行道破損的問題，將優先針對嚴重破損區域進行局部補丁修補，並後續向中央爭取經費，規畫全面整體改善計畫，以提升行人安全與道路品質。
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