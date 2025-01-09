聽新聞
0:00 / 0:00
在地跑友熱情相伴 盲人環台路跑不畏低溫抵花蓮募年菜
天氣冷颼颼，5位視障跑者在全台熱情跑友陪伴下展開環台公益路跑，今天跑抵花蓮市，一路頂著寒風讓每個人都感冒了，但沒人停下腳步，跑友的熱心力助家扶中心募得2000份年菜，將在年節前送到弱勢家戶。
由台灣盲人為公益而跑協會、台北公益路跑扶輪社共同主辦的盲人環台公益路跑，今年是第8屆，5位視障跑者吳春成、吳鎮安、古奇哲、徐薇雅及李宏佑，上月28日開跑，逆時針環台一周，連續16天挑戰每天42公里的全馬長度，預計1月12日完成。
視障跑者沿路行經花蓮家扶玉里、鳳林服務處，有在地太魯閣跑團、吉安路跑團、綠蠵龜跑團及瘋之谷跑團近百位跑友們熱情加入陪跑，今天一早再從豐田火車站出發，下午近2時跑進花蓮家扶本館，共捐15萬元，就在跑者抵達後不久，花蓮家扶宣布預計募集的2000份年菜達標，現場響起陣陣歡呼聲。
「每個人都感冒了，但沒有人要退出」台灣盲人為公益而跑協會理事長郭瑞和說，今年預計環台募集每份1000元的年菜共2萬份，為15個社福團體減輕負擔，雖然最近低溫，跑者都感冒，還是堅持為公益邁開雙腳跑下去。
花蓮縣議員也是家扶扶幼委員魏嘉賢，一早到豐田車站為跑者加油打氣，也陪跑一小段；大力支持這項活動的縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞等人，下午都到家扶中心迎接，徐榛蔚代表縣府捐出10萬元，感謝台灣盲人環台為公益而跑協會為家扶募資年菜盡一份心力。
花蓮家扶扶幼主委胡毓恩表示，盲人環台公益路跑第6次跑進花蓮家扶，在這樣寒冷的天氣，讓人格外感到溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言