花蓮年貨大街23日起開賣 天天抽香港來回機票

花蓮年貨大街將於23日起在日出大道舉辦，現場80個攤位有應景年菜、生鮮蔬果，特色伴手禮等，5天活動期間消費250元就可參加摸彩，天天抽花蓮香港來回機票，最後一天加碼iPHONE16手機、住宿券等獎品。

今年年貨大街說設在日出大道重慶路至成功街，與太平洋燈會結合，再串聯東大門夜市、中華商圈，成為縣內最具年節氣氛的觀光區塊。

縣長徐榛蔚說，年貨大街23日至27日每天下午5時到晚間10時開賣，80個攤位分成知名商店暨年菜區、年貨區、農特產區及伴手禮區，現場設置許多適合打卡的應景藝術裝置，還有適合小朋友的遊具，大人小孩都可以一起來，吃喝玩樂一次購足。

農業處長陳淑雯表示，年貨大街商品種類多樣化，價格經濟實惠，要辦年貨、採買伴手禮都很方便。現場將發送限量1500份的折價券紅包，另外消費滿250元可獲摸彩券及遊戲券各1張，每天抽出花蓮香港來回機票、住宿券、飯店年菜組、農會禮券等，最後一天再加碼抽Iphone 16等多項大獎。