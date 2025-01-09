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花蓮年貨大街23日起開賣 天天抽香港來回機票
花蓮年貨大街將於23日起在日出大道舉辦，現場80個攤位有應景年菜、生鮮蔬果，特色伴手禮等，5天活動期間消費250元就可參加摸彩，天天抽花蓮香港來回機票，最後一天加碼iPHONE16手機、住宿券等獎品。
今年年貨大街說設在日出大道重慶路至成功街，與太平洋燈會結合，再串聯東大門夜市、中華商圈，成為縣內最具年節氣氛的觀光區塊。
縣長徐榛蔚說，年貨大街23日至27日每天下午5時到晚間10時開賣，80個攤位分成知名商店暨年菜區、年貨區、農特產區及伴手禮區，現場設置許多適合打卡的應景藝術裝置，還有適合小朋友的遊具，大人小孩都可以一起來，吃喝玩樂一次購足。
農業處長陳淑雯表示，年貨大街商品種類多樣化，價格經濟實惠，要辦年貨、採買伴手禮都很方便。現場將發送限量1500份的折價券紅包，另外消費滿250元可獲摸彩券及遊戲券各1張，每天抽出花蓮香港來回機票、住宿券、飯店年菜組、農會禮券等，最後一天再加碼抽Iphone 16等多項大獎。
憑遊戲券到會場遊戲區闖關、現場拍照打卡上傳臉書或Instagram都有機會拿到小禮物，活動期間還規畫多堂花藝課程，在會場攤位消費滿500元就可體驗。另外，23、24日舉辦繪畫比賽，對象為國小到國中學生，參賽者有機會得到年節玩具禮盒，10日起開放線上報名，詳情可上縣府農業處臉書查詢。
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