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台東長照服務春節不打烊 提前預約減輕負擔

中央社／ 台東縣9日電

農曆春節連假9天，台東縣衛生局為減輕民眾負擔，推出長照春節不打烊，民眾可在16日前預約，包括居家服務、交通接送等。

台東縣衛生局今天發布新聞稿表示，長期照顧管理中心為減輕民眾負擔，春節不打烊，讓家庭照顧者有休息機會，為確保服務不中斷，有長照需求的民眾可提前於16日前，洽台東縣長期照顧管理中心或撥打長照服務專線1966（前5分鐘免費）申請服務。

台東縣衛生局表示，春節期間長照服務包括居家服務、老人營養餐飲、家庭托顧、專業服務、機構喘息、居家喘息、交通接送等服務，讓長者在春節期間也能得到妥善照顧。

1966長照服務專線春節期間25日至31日暫停服務，但民眾仍可用市話或手機撥打1966並留下聯絡方式，週一至週五上午8時30分至中午12時，下午1時30分至下午5時30分皆可撥打，衛生局長期照顧管理中心將於2月3日起由專人主動聯繫，若春節期間有長照服務需求，需提前預約，讓家人能度過一個無負擔的愉快春節。

春節 衛生局 長照

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