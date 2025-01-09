基隆成功國小某班逾半學生集體嘔吐 衛生局與教育局進行疫調
基隆成功國小二年級某班學童，昨天返家後傍晚陸續有學生發生嘔吐情形，截至今天上午，全班27人有18人曾出現嘔吐症狀，其中4人發燒，6人請假在家。市府表示，已進行疫調及採檢，釐清是傳染病群聚或食物影響。
市長謝國樑今天上午到學校關心學童，班級環境已全面消毒，昨日午餐也留樣保存，指示教育處及衛生局持續掌握學童健康最新情形。
教育處說，因發生症狀學生集中，迄今掌握學生症狀人數無持續增加，成功國小供應的南榮國小及西定國小無學童有類似症狀，目前由衛生局及教育處到校釐清，並進行疫調及採檢，了解由傳染病群聚或食物影響，疑為腸胃型感冒。
校長陳怡君表示，導師今天上午通報，多名學童昨日起陸續嘔吐，並至診所就醫，學校向教育處及衛生局通報，一早進行班級消毒，已請學童與鄰近班級均配戴口罩，也將配合衛政系統進行疫調。
近日天氣多變化流行感冒，教育處已通函各校加強環境消毒、勤洗手、戴口罩，衛生局也抽驗午餐留樣及環境檢體，並將採集人員糞便檢體進行化驗，以釐清群聚事件感染源。接近學期末，多數學校已考完期末考，學生若有身體不適，可請假在家，共同維護學童健康安全。
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