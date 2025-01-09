李宗盛2億捐助門諾兩大長照園區今落成 估農曆過年後啟用
音樂人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，特別賣掉房子資助興建長照園區，在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」與「湧愛樓」，作為日照中心與失智團體家屋，歷經7年工期，終於在今天完工落成，預計農曆年後通過衛生局的許可，就能正式營運提供服務。
門諾醫院多年前規畫在興建長照園區，李宗盛得知後賣房捐出約2億元，不但請建築師好友黃聲遠規畫設計建物外觀，也取其父親李仲年、母親潘雪華兩人名字一字，命名為「年華樓」，紀念對父母的愛，更號召友人為失智團體家屋募集資金，取名為「湧愛樓」。
長照園區2棟建物工程在2020年陸續動工，工程期間歷經新冠疫情、地震、風災，甚至原物料上漲又缺工等，日前終於完工，門諾醫院今天舉辦落成典禮，李宗盛雖然沒有到場出席，不過仍有錄製一段影片，感謝所有朋友們帶來更多的愛。
門諾會醫療財團法人執行長張文信說，年華樓建物外觀如天上掉下來的蛇紋石，融合花蓮地景；日照中心引進智慧功能，員工們只要透過雲端，就可了解園內狀況；長輩則是按壓名片卡上的按鈕，就能在一定範圍內呼叫取得服務。
吉安園區督導曾淑琪表示，年華樓主要提供小規模多機能整合型服務， 1、2樓是日照空間，3樓為多元空間，4樓則是辦公室跟會議室。預計收60位長輩，減輕照顧者的壓力，若照顧者晚間臨時有事無法接送長輩，中心也有提供3床臨托服務。
曾淑琪說，湧愛樓則是失智症團體家屋，共收26床，提供24小時住宿服務，院方為營造家的感覺，每層樓除只收治9床，空間也放置各式家電、按摩椅、玩具等，更有一間麻將室。
該長照園區兩棟樓需等衛生局的設立許可通過，才可以正式營運，衛生局長朱家祥表示，院方申請許可剩下小地方要修正，應該很快就會通過，預計農曆過年後可開始提供服務；且門諾是醫療機構，相未來正式啟動後，將成為長照3.0醫療結合長照的最好示範園區。
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