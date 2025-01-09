快訊

金主愛接班動搖？金與正牽2小孩現身 專家：有望繼承金正恩

陳水扁洗錢罪「第2次」判免訴 判決原因曝光

麻疹初期症狀類似感冒 一張圖看何時出疹與病程時序

李宗盛2億捐助門諾兩大長照園區今落成 估農曆過年後啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」，作為日照中心，今天完工落成。記者王思慧／攝影
花蓮門諾醫院在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」，作為日照中心，今天完工落成。記者王思慧／攝影

音樂人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，特別賣掉房子資助興建長照園區，在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」與「湧愛樓」，作為日照中心與失智團體家屋，歷經7年工期，終於在今天完工落成，預計農曆年後通過衛生局的許可，就能正式營運提供服務。

門諾醫院多年前規畫在興建長照園區，李宗盛得知後賣房捐出約2億元，不但請建築師好友黃聲遠規畫設計建物外觀，也取其父親李仲年、母親潘雪華兩人名字一字，命名為「年華樓」，紀念對父母的愛，更號召友人為失智團體家屋募集資金，取名為「湧愛樓」。

長照園區2棟建物工程在2020年陸續動工，工程期間歷經新冠疫情、地震、風災，甚至原物料上漲又缺工等，日前終於完工，門諾醫院今天舉辦落成典禮，李宗盛雖然沒有到場出席，不過仍有錄製一段影片，感謝所有朋友們帶來更多的愛。

門諾會醫療財團法人執行長張文信說，年華樓建物外觀如天上掉下來的蛇紋石，融合花蓮地景；日照中心引進智慧功能，員工們只要透過雲端，就可了解園內狀況；長輩則是按壓名片卡上的按鈕，就能在一定範圍內呼叫取得服務。

吉安園區督導曾淑琪表示，年華樓主要提供小規模多機能整合型服務， 1、2樓是日照空間，3樓為多元空間，4樓則是辦公室跟會議室。預計收60位長輩，減輕照顧者的壓力，若照顧者晚間臨時有事無法接送長輩，中心也有提供3床臨托服務。

曾淑琪說，湧愛樓則是失智症團體家屋，共收26床，提供24小時住宿服務，院方為營造家的感覺，每層樓除只收治9床，空間也放置各式家電、按摩椅、玩具等，更有一間麻將室。

該長照園區兩棟樓需等衛生局的設立許可通過，才可以正式營運，衛生局長朱家祥表示，院方申請許可剩下小地方要修正，應該很快就會通過，預計農曆過年後可開始提供服務；且門諾是醫療機構，相未來正式啟動後，將成為長照3.0醫療結合長照的最好示範園區。

音樂人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，資助興建長照園區，在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」，作為日照中心，今天完工落成。記者王思慧／攝影
音樂人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，資助興建長照園區，在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」，作為日照中心，今天完工落成。記者王思慧／攝影
門諾醫院多年前規畫在興建長照園區，李宗盛得知後賣房捐出約2億元捐助，今天舉辦落成典禮，李宗盛錄製一段影片，感謝所有朋友們帶來更多的愛。記者王思慧／攝影
門諾醫院多年前規畫在興建長照園區，李宗盛得知後賣房捐出約2億元捐助，今天舉辦落成典禮，李宗盛錄製一段影片，感謝所有朋友們帶來更多的愛。記者王思慧／攝影
門諾醫院長照園區「年華樓」、「湧愛樓」在2020年陸續動工，日前終於完工，今天落成。圖／門諾醫院提供
門諾醫院長照園區「年華樓」、「湧愛樓」在2020年陸續動工，日前終於完工，今天落成。圖／門諾醫院提供
音樂人李宗盛與朋友資助興建長照園區，建蓋「湧愛樓」作為失智團體家屋。記者王思慧／攝影
音樂人李宗盛與朋友資助興建長照園區，建蓋「湧愛樓」作為失智團體家屋。記者王思慧／攝影
門諾「湧愛樓」作為失智團體家屋，內部裝潢十分溫馨。記者王思慧／攝影
門諾「湧愛樓」作為失智團體家屋，內部裝潢十分溫馨。記者王思慧／攝影

失智症 衛生局 長照

延伸閱讀

門諾醫院吉安長照園區2棟樓落成 春節後可望啟用

打造友善環境 銅鑼園區石虎生態廊道工程竣工

搶打麻疹 嘉市醫師公會：公費疫苗優先讓給醫護與長照員

陸男星赴泰拍戲「緬邊境失聯」！知情演員曝行蹤：在詐騙園區被剃頭

相關新聞

宜蘭4大委員會不同意見 公告開放冬山河水域遊憩活動再等等

宜蘭縣有意開放冬山河水域遊憩活動，水上玩家開心叫好，但縣府在公告期間，從事划船等運動訓練的4大委員會提出異議，建議劃分河...

基隆成功小某班逾半感冒18人嘔吐 排除食物中毒疑諾羅

基隆市成功國小某一個班級，全部學生共27人，昨晚到今天陸續共有18名學生出現嘔吐症狀，有逾半數學生出現疑似感冒症狀，今天...

基隆成功國小某班逾半學生集體嘔吐 衛生局與教育局進行疫調

基隆成功國小二年級某班學童，昨天返家後傍晚陸續有學生發生嘔吐情形，截至今天上午，全班27人有18人曾出現嘔吐症狀，其中4...

李宗盛2億捐助門諾兩大長照園區今落成 估農曆過年後啟用

音樂人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，特別賣掉房子資助興建長照園區，在花蓮縣吉安鄉南濱段建蓋「年華樓」與「湧愛樓」，作為...

新訂基隆城市美化自治條例內政部卡關 新舊恐有空窗期

基隆市政府為改善海洋廣場周邊老舊建物，原訂定有「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，補助老舊建物改善外觀，今年2月...

花蓮返鄉專車仍有餘票 往返台北單程只要200元

花蓮縣政府為方便外地遊子返鄉過年，在春節前後推出返鄉返工專車，縣府表示，專車票價200元，採實名制搭乘，目前還有餘票，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。