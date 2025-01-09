新訂基隆城市美化自治條例內政部卡關 新舊恐有空窗期

基隆市政府為改善海洋廣場周邊老舊建物，原訂定有「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，補助老舊建物改善外觀，今年2月25日到期失效，市府擴大範圍到全市，另訂「基隆市城市美化自治條例」，雖經議會審議通過，但內政部有意見至今未核定，銜交恐有「空窗期」。

市府2022訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，為期3年，國門廣場周邊地區範圍，從西岸西六碼頭，沿中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路，包括公共空間、設施設備、植栽綠化、建物夜間照明、廣告招牌、建物屋頂、外牆和騎樓附掛物等，都列入改善補助項目。

基隆市政府積極推動城市美化政策，去年推動新的自治條例修法，並獲議會通過，但因主管內政部對於部分條文有意見，至今仍未核定，距舊法失效只剩1個多月。眼見舊自治條今年2月25日就失效，新自治條例確仍無法完成法定程序公告，市府和立委林沛祥目前都在協助向內政部溝通。

市府都市發展處長謝孝昆表示，市府近年來積極推動港區公共建設，建立基隆國門海洋景觀人本環境的基礎架構。自今年起執行第二階段，將公共空間改善延伸至私部門建物，分別透過行動計畫個別建築溝通建立示範點，如信四路星空、86公寓、明德大樓、林開郡宅布幕等案，反轉基隆建築老舊形象。