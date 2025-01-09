基隆成功小某班逾半感冒18人嘔吐 排除食物中毒疑諾羅

基隆市成功國小某一個班級，全部學生共27人，昨晚到今天陸續共有18名學生出現嘔吐症狀，有逾半數學生出現疑似感冒症狀，今天已有6人請假未到校。市長謝國樑到校了解，目前排除食物中毒的可能性，懷疑是諾羅病毒的腸胃型感冒。

謝國樑說，接獲成功國小通報，校內有一班級逾10位學生昨晚陸續發生嘔吐症狀。他今天上午立即與教育處、衛生局到學校了解情形，並親自向孩子們詢問身體狀況。

謝國樑表示，原本擔心是因校內營養午餐團膳等造成，經詢問及通盤了解後，已經排除食物中毒的可能。目前校內「感冒」的情況較為嚴重，這周又遇學校期末考，希望孩子在努力念書之餘，也要注意保暖及身體狀況。

謝國樑表示，已經要求班級環境進行全面消毒，並請學童保護自己均配戴口罩，也將啟動衛政系統進行疫調。針對營養午餐仍會進行化驗，並持續關注孩子們的身體狀況。近期病毒及流行性感冒盛行，建議市民外出可配戴口罩，留意感冒及病毒的相互傳染。

教育處表示，衛生局已針對營養午餐菜色檢體、學生糞便檢體採樣，目前情況研判比較像諾羅病毒的腸胃型感冒。因為營養午餐供應3校使用，除成功國小這一班外，其他2校學生都沒有狀況，成功國小其他班也沒有，因此懷疑是該班因腸胃型感冒引發。

教育處說，目前並無停課，因剛考完試，學生身體有不適或有感冒症狀，可以請假在家休息，不要來上課，減少交互傳染的機會。