宜蘭4大委員會不同意見 公告開放冬山河水域遊憩活動再等等

宜蘭縣有意開放冬山河水域遊憩活動，水上玩家開心叫好，但縣府在公告期間，從事划船等運動訓練的4大委員會提出異議，建議劃分河段，以免玩家與選手訓練時互相干擾。縣府工旅處表示，因意見不同，將由國立台灣海洋大學進行專業評估，今年暑假前會提出最適切的建議作法，再行正式公告。

冬山河水流平緩，兩岸綠草景觀優美，是國內絕佳的水上運動河域，早年國際名校划船賽就在此舉辦。多年來玩家爭取要求開放水上遊憩活動，縣政府委請海大完成「宜蘭縣冬山河水域遊憩活動安全及資源環境承載量評估案」，並於去年10月7日辦理預告公告。

公告包括冬山河主河道新舊寮溪匯流口至五結防潮閘門河段、安平坑排水、五股排水及平行排水等，上述水域範圍原則開放；但為顧及安全，冬山河五結防潮閘門前後100公尺及各匯入冬山河排水口方圓50公尺內，包含清水抽水站、五股排水、打那岸排水、林和源圳、十六份排水、砂港舊排水、砂港排水、珍珠一號抽水機、大員排水、珍珠二號抽水機等，禁止從事水域遊憩活動。

縣府表示，民眾有任何意見，可於預告公告日起14天內陳述意見，達成共識後，再進行正式公告。

冬山河是訓練划船、輕艇、龍舟比賽等運動的重要河域，縣內4大水上運動委員會擔心，一旦開放玩家從事水域遊憩活動，恐將造成干擾選手運動練習或發生碰撞危險。

縣政府工商旅遊處日前邀集雙方充分表達意見，開放水域遊憩活動是共識原則，至於有沒有必要劃分河段或區隔水上運動的時間，將交由海洋大學進行專業評估。

縣政府工旅處表示，最近入冬是水上運動的淡季，趁這段期間充分溝通意見，進行專業分析，希望在今年暑假前能夠提出最妥適的建議作法，正式對外公告開放。