快訊

日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

宜蘭4大委員會不同意見 公告開放冬山河水域遊憩活動再等等

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭4大委員會有不同意見，公告開放冬山河水域遊憩活動再等等。本報資料照
宜蘭4大委員會有不同意見，公告開放冬山河水域遊憩活動再等等。本報資料照

宜蘭縣有意開放冬山河水域遊憩活動，水上玩家開心叫好，但縣府在公告期間，從事划船等運動訓練的4大委員會提出異議，建議劃分河段，以免玩家與選手訓練時互相干擾。縣府工旅處表示，因意見不同，將由國立台灣海洋大學進行專業評估，今年暑假前會提出最適切的建議作法，再行正式公告。

冬山河水流平緩，兩岸綠草景觀優美，是國內絕佳的水上運動河域，早年國際名校划船賽就在此舉辦。多年來玩家爭取要求開放水上遊憩活動，縣政府委請海大完成「宜蘭縣冬山河水域遊憩活動安全及資源環境承載量評估案」，並於去年10月7日辦理預告公告。

公告包括冬山河主河道新舊寮溪匯流口至五結防潮閘門河段、安平坑排水、五股排水及平行排水等，上述水域範圍原則開放；但為顧及安全，冬山河五結防潮閘門前後100公尺及各匯入冬山河排水口方圓50公尺內，包含清水抽水站、五股排水、打那岸排水、林和源圳、十六份排水、砂港舊排水、砂港排水、珍珠一號抽水機、大員排水、珍珠二號抽水機等，禁止從事水域遊憩活動。

縣府表示，民眾有任何意見，可於預告公告日起14天內陳述意見，達成共識後，再進行正式公告。

冬山河是訓練划船、輕艇、龍舟比賽等運動的重要河域，縣內4大水上運動委員會擔心，一旦開放玩家從事水域遊憩活動，恐將造成干擾選手運動練習或發生碰撞危險。

縣政府工商旅遊處日前邀集雙方充分表達意見，開放水域遊憩活動是共識原則，至於有沒有必要劃分河段或區隔水上運動的時間，將交由海洋大學進行專業評估。

縣政府工旅處表示，最近入冬是水上運動的淡季，趁這段期間充分溝通意見，進行專業分析，希望在今年暑假前能夠提出最妥適的建議作法，正式對外公告開放。

冬山河適合划船及輕艇等運動練習，同時設有水上運動訓練基地，有人擔心選手練習與玩家會互相干擾。圖／縣政府提供
冬山河適合划船及輕艇等運動練習，同時設有水上運動訓練基地，有人擔心選手練習與玩家會互相干擾。圖／縣政府提供

宜蘭 運動

延伸閱讀

宜蘭前刑警嫖娼後亮警證要回2000元 犯貪汙罪遭起訴

宜蘭市代會主席林智勇借牌投標案延燒 公所清潔隊長遭押

水上SUP包船賞煙花！ 「2025冬山舊河港燈節」5大燈區+長達10分鐘「高空煙火秀」新玩法快筆記

高雄林園道路拓寬3倍減少車禍事故、加強排水 民眾喊讚

相關新聞

宜蘭4大委員會不同意見 公告開放冬山河水域遊憩活動再等等

宜蘭縣有意開放冬山河水域遊憩活動，水上玩家開心叫好，但縣府在公告期間，從事划船等運動訓練的4大委員會提出異議，建議劃分河...

花蓮返鄉專車仍有餘票 往返台北單程只要200元

花蓮縣政府為方便外地遊子返鄉過年，在春節前後推出返鄉返工專車，縣府表示，專車票價200元，採實名制搭乘，目前還有餘票，可...

搭20趟送10趟 花蓮市民小巴推超值月票

花蓮市民小巴上路4個月，7條路線提供洽公、醫療、就學、觀光等不同路線公共運輸需求，縣府觀察部分路線已見基礎固定客源，即起...

宜6線拓寬 住戶同意徵收

宜蘭礁溪鄉每逢假日就塞車，地方爭取20幾年的宜6線道路拓寬工程，迫在眉睫，縣府昨辦地方說明會，多數民眾表示願意配合徵收拆...

基市府與統一打造「海邊咖啡廳」候車亭 灰暗角落變美

基隆市政府與統一超商7-ELEVEN攜手合作，將中山區「統一新城」站打造成「海邊咖啡廳」為主題的候車亭，候車空間有可愛的...

綠島及蘭嶼垃圾減量 去年少1萬2000公斤

台東綠島、蘭嶼推動「垃圾源頭減量」及「一次性用品減量」有成，環保局統計去年廢棄物共減少近1萬2000公斤、減少逾50萬個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。