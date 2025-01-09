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花蓮返鄉專車仍有餘票 往返台北單程只要200元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮春節返鄉專車為普悠瑪列車，示意圖。圖／本報資料照片
花蓮春節返鄉專車為普悠瑪列車，示意圖。圖／本報資料照片

花蓮縣政府為方便外地遊子返鄉過年，在春節前後推出返鄉返工專車，縣府表示，專車票價200元，採實名制搭乘，目前還有餘票，可到縣府民政處購票，售完為止。

花蓮縣府與台鐵合作，在農曆過年、中秋節等重要節日前後安排專列，方便縣民及在花蓮工作的民眾返鄉團圓。今年春節共有南下返鄉、北上返工各2列次，為普悠瑪號，每列可載運372位旅客，票價200元，與北花火車票價400多元相較，不到一半，引起搶購。

縣府表示，首波在去年12月30日網路開賣、台北車站及花蓮縣府兩地取票後，目前部分列次還有餘票，即起可到民政處購買。

返鄉專車兩列次為1月24日晚間7時32分台北站發車，晚間9時53分抵達花蓮站，以及25日上午9時45從台北站發車，上午11時55分抵達花蓮站。北上返鄉專列時間為：2月1日傍晚5時從花蓮站發車，晚間7時23分抵達台北站；2日下午2時20分從花蓮站發車，下午4時45分抵達台北站。

民政處副處長吳俊毅說，返鄉專車開放設籍花蓮、身分證U開頭或在花蓮工作的民眾，及其配偶、直系血親購買。和一般火車不同，須憑乘車證、身分證件實名制乘車，考量花蓮地形狹長，為服務中南區民眾，返鄉專車抵達花蓮後，安排區間車接駁，最遠到玉里；返工專車發車前也有車輛從玉里將民眾接駁到花蓮站乘車。

春節返鄉 票價 花蓮縣政府 身分證

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