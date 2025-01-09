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關山彩繪稻田「神喵」現身 台東走春別錯過

中央社／ 台東縣9日電

農曆春節腳步近，台東關山鎮農會米國學校的彩繪稻田，隨著秧苗成長逐漸浮現，原來是具有神秘色彩、稻田的守護者「神喵」，過年連假期間走春，不要錯過了。

「原來是一隻貓」，尤姓民眾今天告訴中央社記者，去年底他到台東縱谷米國學校時，彩繪稻田樣貌感覺像是老虎，昨天再度前往，隨著秧苗成長，圖案已浮現，原來是一隻貓咪

以6種色彩構成的貓咪，不僅神秘，還帶著優雅、信任的守護氣場，作者取名為「神喵報稻」，面積約5分地。

創作者王韻筑是名旅居世界各國藝術家，連續2年負責關山農會米國學校彩繪稻田；她說，今年設計的作品名稱「神喵報稻」靈感源於貓在東西方文化中的象徵意義。

她說，貓在歷史中一直扮演著獨特角色，從古埃及神話中的守護象徵，到與人類之間深厚情感連結，牠們的存在超越了日常陪伴，成為神秘、優雅與力量象徵；這件作品以貓為稻田守護者，賦予牠們如同守護神般的氣場，同時表達對生命與大地豐收的深切敬意。

米國學校校長彭衍芳表示，米國學校是花東縱谷中點，許多遊客會選擇來此休憩或購買伴手禮，往年春節期間民眾到米國學校觀賞種植的花海、體驗稻草迷宮等；去年起，農會將農業、科技、觀光、藝術進行結合，規劃了彩繪稻田，延續民眾好評今年再推出新的大地畫作，而主角則已換成神喵登場。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，米國學校旁5分水田地呈現出的大地畫作，從去年使用5種色彩到今年增加到6種，圖案的定點放樣也使用全球衛星定位系統進行，絲毫不馬虎；民眾可從15公尺觀景台自高處輕鬆鳥瞰「神喵報稻」，邀請大家假日或過年選擇來關山作客，當然也歡迎選購人氣商品關山米、關山米乖乖、關山米「脆加」、關山「臭豆腐脆餅」等伴手禮帶回家。

彩繪 貓咪 農會

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