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搭20趟送10趟 花蓮市民小巴推超值月票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣市民小巴上路4個月，為培養更多長期顧客，推出搭20趟送10趟的500元超值月票。圖／縣府提供
花蓮縣市民小巴上路4個月，為培養更多長期顧客，推出搭20趟送10趟的500元超值月票。圖／縣府提供

花蓮市民小巴上路4個月，7條路線提供洽公、醫療、就學、觀光等不同路線公共運輸需求，縣府觀察部分路線已見基礎固定客源，即起推出「搭20趟送10趟」500元超值月票，盼提升普及率，力求培養更多長期顧客。

建設處交通科表示，4個月來持續觀察，洽公、醫療路線平日搭乘率最高，還有一些固定搭乘的老面孔，假日由花蓮轉運站出發，行經市區熱門景點的「市區夜環線」也是遊客搭乘的熱門路線。

兩條就學路線運量相對較低，交通科推測，應與家長接送或是部分學生習慣騎乘自行車上學有關係。

建設處指出，今年繼續推動市民小巴，路線站點會視搭乘狀況作滾動式檢討調整。為提高搭乘黏著度，培養長期顧客，即日起攜手營運業者太魯閣客運，針對定期路線推出500元超值月票，等於搭20趟送10趟，民眾可到「Hualien Yo真行」官網訂購，使用期限至今年7月31日止。

建設處提醒，超值月票僅適用定線定班路線。「Hualien Yo真行」另推出回饋活動，即日起至19日購買「Hualien Yo真行」官網上「行」的商品，包含市民小巴乘車券、訂購預約接送、共享機車、TPASS月票等均享7折價，累計滿額還有禮品。

自行車 花蓮

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