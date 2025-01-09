宜6線拓寬 住戶同意徵收

宜蘭礁溪鄉每逢假日就塞車，地方爭取20幾年的宜6線道路拓寬工程，迫在眉睫，縣府昨辦地方說明會，多數民眾表示願意配合徵收拆屋，全案獲得重要進展，縣府允諾協助地主爭取更優惠徵收補助。

宜蘭多數道路是南北向，宜6線是溪北地區重要的東西向道路，可從礁溪鄉山邊的山腳道路，連通到靠近海邊的壯圍鄉，全長6公里多。

地方說明會昨天討論宜6線拓寬路段是，台9省道以西至礁溪鄉林尾路口，總長2480公尺，計畫拓寬為15公尺。

縣府交通處表示，縣府曾向中央提報道路拓寬可行性評估，交通部也支持辦理拓寬，但因道路拓寬牽涉兩旁約90戶住家，應先了解住戶意向及配合意願，才能有助後續推動作業。

縣議員林聰池在說明會說，礁溪三民村及林尾村因道路未拓寬開發，發展受限，宜6線拓寬講了20幾年，趁中央有意協助拓寬機會，不要再拖，徵收補償不會太差，只要住戶願意配合拆遷提供土地，後續建設經費交給他爭取。

礁溪鄉民代表會主席游見璋及副主席吳政展也支持此案，游見璋盼從優徵收補助，吳政展建議讓住戶了解道路拓寬所需徵收拆屋的範圍，也好預作準備。

交通處表示，礁溪地方人士及住戶都願意配合，地方說明會共識度高，縣府將做成會議紀錄，繼續向交通部爭取工程規畫設計，早日動工興建。