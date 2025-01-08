基市府與統一打造「海邊咖啡廳」候車亭 灰暗角落變美

基隆市政府與統一超商7-ELEVEN攜手合作，將中山區「統一新城」站打造成「海邊咖啡廳」為主題的候車亭，候車空間有可愛的「OPEN將」陪伴乘客，原本簡陋的候車亭煥然一新，破損的地面改以湖水藍地坪鋪設，周邊雜亂叢生的樹木修剪後，提升整體美麗景觀。一名阿嬤說「變美了」

基隆市政府與統一超商7-ELEVEN攜手合作，在中山區「統一新城」打造一座以「海邊咖啡廳」為主題的候車亭，市長謝國樑、副市長邱佩琳與統一超商營運群總經理謝蓮塘等人揭幕，不少民眾來體驗不一樣的等車空間。

謝國樑說，感謝邱副市長自從加入市府團隊以來，推動多個公私協力候車亭，今天是第7座公私協力候車亭，這次改造徹底翻新了統一新城的候車環境，更是與統一集團的完美結合，他也期盼有更多企業來到基隆參與公私協力候車亭，呈現基隆更多美好的一面。

謝國樑表示，候車亭翻新的過程，就像基隆改造的縮影，期盼在大家通力合作之下，為周邊建築物外牆進行配合色彩重新油漆粉刷，煥然一新。透過細膩的規劃與各單位的通力合作，成功將這處候車空間打造為社區新亮點，充分展現「城市美學走動性」的理念，讓更多角落變得更加美麗。

「好可愛，每個人坐在這裡都會滿心歡喜起來。」邱佩琳說，感謝統一集團與市府合作，原本簡陋的候車亭已經煥然一新，包括將破損的地面改以湖水藍地坪鋪設，為候車空間注入清新氣息；並針對周邊雜亂叢生的樹木進行修剪，不僅改善日照，更提升整體景觀；同時修繕斑駁涼亭的頂棚並加以粉刷，讓休息的民眾也能感受愜意的社區環境；在電線桿部分，特別針對周邊凌亂外露的電線、纜線進行收整，並為電線桿重新上漆。

公車處長鄭永陽指出，這次合作計畫不僅展現了企業的創新思維，更體現出企業對在地生活品質的重視與用心，公車亭融合在地特色與品牌精神。