花蓮市民小巴推優惠 指定路線月票搭20趟送10趟
花蓮縣府推出「市民小巴」，提供轉乘、上學、洽公、購物等7條市區路線，上路4個月累積固定客源，即日起推出搭20趟送10趟的超值月票，售價新台幣500元，盼提升普及率。
市民小巴7條路線為國福社區線、國風就學線、民國就學線、洽公直達線、醫療照護線及市區夜環線，涵蓋地理位置偏遠、學區路幅狹小、機關洽公、串聯各大診所及醫院、熱門景點及商圈等，另外還有一條「行動遊花蓮」線，採預約制。
花蓮縣府建設處交通科指出，經統計觀察，洽公、醫療路線平日搭乘率較高，有固定搭乘的老面孔，假日發車的市區夜環線，也有遊客使用，2條就學路線搭乘率相對低，推測是家長接送或學生習慣騎自行車上學有關。
花蓮縣府指出，市民小巴服務今年會延續，路線會視搭乘狀況滾動式調整，即日起攜手營運業者太魯閣客運，針對定期路線推出500元超值月票，可搭乘30趟，以單程票價25元換算，等於20趟送10趟的優惠。
花蓮縣府提醒，超值月票只適用定線定班路線，不適用「行動遊花蓮」路線，可至官網「Hualien Yo真行」訂購，使用期限至7月31日，官網多樣「行」的商品，另有7折優惠方案。
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