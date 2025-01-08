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花蓮縣爭取農業救助金 已獲農業部核撥2.7億元

中央社／ 花蓮縣8日電
花蓮縣長徐榛蔚。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣去年歷經乾旱、低溫、地震、颱風等天然災害，縣政府爭取天然災害現金救助，截至1月7日已獲農業部核撥約新台幣2億7000多萬元，將持續輔導各公所儘速完成勘查作業。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，協助受災農友儘快恢復正常生產，減少損失，積極為受災農友發聲，爭取農業天然災害現金救助，113年計辦理1至2月乾旱、0403地震、3月下旬低溫、3月低溫、1至3月高溫蜂群、2至3月乾旱、凱米颱風、康芮颱風等多項災害救助工作，截至114年1月7日合計核撥救助金約2億7117萬元。

縣長徐榛蔚表示，有關康芮颱風救助部分，經縣府及中央相關單位於113年11月1日分北、中、南區三組勘災小組全面現勘，農業部即自11月2日公告花蓮縣全縣全品項救助，受災作物以二期水稻為主，其次為硬質玉米、大豆、食用玉米、蕎麥等。

由於康芮颱風受災範圍廣、救助作物品項繁多，各公所積極辦理災害勘查，目前救助金核撥作業仍持續進行中。截至今天，花蓮市、新城鄉、吉安鄉、豐濱鄉、秀林鄉、壽豐鄉第一批次、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮第一批次及富里鄉、萬榮鄉等，農糧署已核撥救助金約1億2500多萬元；瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮第二批次、壽豐鄉第二批次，縣府將督促公所儘速完成抽查作業，並提報農業部核撥救助金。

農業處長陳淑雯指出，公所如對於救助作業程序不熟稔，農業處將主動邀集中央相關機關至公所輔導，以協助加快提報救助清冊，也請公所收到農業部撥付的救助金，儘速轉付給農友，以維護其權益。

康芮颱風 徐榛蔚 花蓮縣政府 農業部

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